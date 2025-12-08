Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

Bakan Fidan, Suriye halkının özgürlük mücadelesi sırasında maruz kaldığı baskıları ve yaşadığı büyük acıları asla unutmadıklarını vurguladı. Suriyelilerin bu karanlık günlerde dahi sergilediği onurlu duruşun önemine dikkat çekti:

Onurlu Duruş Unutulmadı: "Tarihin Doğru Tarafındayız"

"Suriyeli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesi verirken yaşadığı acıları, her türlü baskıya rağmen sergiledikleri onurlu duruşu asla unutmuyoruz. Türkiye olarak bize düşen, zulmün karanlığına karşı yakılan bu ışığın sönmemesi için yardım etmekti. Bu onurlu mücadelenin yüküne omuz vermekten şeref duyduk."

Geriye dönüp bakıldığında, Türkiye'nin "tarihin doğru tarafında durduğunu, mazlumdan ve haklıdan yana olmanın gururunu yaşadığını" ifade etti.

Yeniden İnşa Sürecine Tam Destek Vaadi

Bakan Fidan, savaşın getirdiği yıkım ve yerinden edilmelerin Suriye'nin nihai kaderi olmadığını belirtti. Suriye hükümetinin, yıllar süren yıkımın yaralarını hızla sarmak için "takdiri hak eden yeni bir mücadeleye" giriştiğini söyledi.

Fidan, mesajının en güçlü bölümünde, Suriye'nin geleceğine olan inancını şu sözlerle ifade etti:

"Yarınlarına sahip çıkmak için kararlılıkla mücadele eden Suriye halkının iradesiyle, çok daha güzel günlerin Suriyeli kardeşlerimizi beklediğine yürekten inanıyorum. Türkiye, Suriye’nin yeniden inşa edildiği bu günlerde de kardeşlerinin yanındadır."

Şehitlere Rahmet, Şam-ı Şerif'e Huzur Dileği

Mesajının sonunda Bakan Fidan, zulme karşı direnen, toprakları uğruna bedel ödeyen, evsiz kalan ve sevdiklerini kaybeden tüm Suriyelilerin hatırasını saygıyla andı.

"Allah, isimli isimsiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin ve gönlümüzde müstesna bir yere sahip olan Şam-ı Şerif’i yeniden huzur ve selametle buluştursun" dileğiyle mesajını sonlandırdı.