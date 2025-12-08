Rize'de Türk çaycılığının geçmişini yansıtacak "Çay Müzesi" kuruluyor

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, Rize'de çayın tarihi ve kültürel önemini yansıtacak bir müze kurulması amacıyla proje çalışmalarının ilk adımını attı. Proje, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin desteğiyle Ziraat Çay Bahçesi'nde hayata geçirilecek.

YÜZYILLIK ÇAY YOLCULUĞU SERGİLENECEK

Kale ve Yağlıtaş mahallelerinin arkasında konumlanacak olan müze, Türk çaycılığının yüzyılı aşkın geçmişinden izler taşıyacak şekilde planlandı. Açıklamada, çayın yolculuğuna ait birçok detayın yer alması için uzun süredir biriktirilen materyallerin sergileneceği belirtildi.

Müzede sergilenecek başlıca parçalar şunlardır:

Çay üretim ekipmanları ve yardımcı malzemeler.

Eski yıllara ait nostaljik ürünler.

Demleme ve sunum araçları.

DİNAMİK VE YAŞAYAN BİR MEKAN OLACAK

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada, kurulacak müzenin Rize'nin önemli bir turistik uğrak noktası olması hedefleniyor. Müze, sadece bir sergi alanı olmanın ötesinde, dinamik ve yaşayan bir mekan olmayı vadediyor:

Fuaye ve salonlar, koleksiyon ve sanat eserleri için sergi amaçlı kullanılabilecek.

Ziyaretçilere yönelik workshop bölümleri bulunacak.

Ayrıca müzenin dış mimarisi, kültürel öğelerden ilham alarak inşa edildiği bölgeyle görsel bütünleşme sağlayacak bir konseptte öne çıkacak.

Modern bir sanat müzesi gibi tasarlanan projenin, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'dan geleneksel ev mimarilerine ait model yapılarını bünyesinde barındıracağı aktarıldı. Çay Müzesi'nin kurulmasıyla çayın bölgedeki varoluşuna dair önemli bir parçanın tamamlanmış olacağı vurgulandı.