Görsel şölen! Cip Baraj Gölü binlerce göçmen kuşa yuva oldu

Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eyüp Bağcı, göç rotasındaki karabatak, gri ve ak balıkçıl, leylek, angıt ve martı gibi binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl çevresindeki kuş popülasyonu ile ilgili inceleme yapıyor. Bağcı, baraj gölü çevresindeki kuş popülasyonunda son yıllarda büyük artış gözlemlediklerini belirtti. Göl çevresinde başta angıt, martı, karabatak, gri ve ak balıkçıl, leylek gibi farklı türde binlerce kuşun bir arada yaşamaya başladığını ifade eden Bağcı, "Bölgedeki kuş popülasyonunun artışı ve biyoçeşitlilik, ekosistemin çeşitlenmesi ve ekoturizm açısından ciddi önem arz ediyor. Bu kuş varlığının araştırılması, kuş gözlemlerinin arttırılması ve bunun takip edilerek izlenmesi sonucu yapılacak envanter çalışmalarında belki yeni türlerin ilimize kazandırılması da söz konusu olabilir. Bununla beraber biyoloji bölümü olarak öğrencilerimizle bölgedeki kuş popülasyonlarının izlenmesi, tür tespiti ve biyoçeşitlilik anlamında ciddi çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunun için biyoloji bölümü kapsamında kuş gözlem topluluğu kurmak istiyoruz." dedi.