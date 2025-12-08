  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Görsel şölen! Cip Baraj Gölü binlerce göçmen kuşa yuva oldu

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Görsel şölen! Cip Baraj Gölü binlerce göçmen kuşa yuva oldu

Elazığ’daki Cip Baraj Gölü balık popülasyonu ve geniş kıyı şeridi sayesinde sayıları hızla artan karabatak, balıkçıl, leylek ve angıt gibi binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yaparak bölgenin ekoturizm potansiyelini artırıyor.

#1
Foto - Görsel şölen! Cip Baraj Gölü binlerce göçmen kuşa yuva oldu

Elazığ kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Cip Baraj Gölü, son yıllarda biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

#2
Foto - Görsel şölen! Cip Baraj Gölü binlerce göçmen kuşa yuva oldu

Son birkaç yılda sayılarında büyük artış gözlenen göçmen kuşlar, gölün doğal yaşamına zenginlik katıyor. Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanı'ndan görülebilen Cip Baraj Gölü, kendine has doğası ve barındığı kuş popülasyonuyla doğa ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen sunarken, göçmen kuşlarla ilgili inceleme yapan biyologlara da çalışmaları için imkan sağlıyor.

#3
Foto - Görsel şölen! Cip Baraj Gölü binlerce göçmen kuşa yuva oldu

Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eyüp Bağcı, göç rotasındaki karabatak, gri ve ak balıkçıl, leylek, angıt ve martı gibi binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl çevresindeki kuş popülasyonu ile ilgili inceleme yapıyor. Bağcı, baraj gölü çevresindeki kuş popülasyonunda son yıllarda büyük artış gözlemlediklerini belirtti. Göl çevresinde başta angıt, martı, karabatak, gri ve ak balıkçıl, leylek gibi farklı türde binlerce kuşun bir arada yaşamaya başladığını ifade eden Bağcı, "Bölgedeki kuş popülasyonunun artışı ve biyoçeşitlilik, ekosistemin çeşitlenmesi ve ekoturizm açısından ciddi önem arz ediyor. Bu kuş varlığının araştırılması, kuş gözlemlerinin arttırılması ve bunun takip edilerek izlenmesi sonucu yapılacak envanter çalışmalarında belki yeni türlerin ilimize kazandırılması da söz konusu olabilir. Bununla beraber biyoloji bölümü olarak öğrencilerimizle bölgedeki kuş popülasyonlarının izlenmesi, tür tespiti ve biyoçeşitlilik anlamında ciddi çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunun için biyoloji bölümü kapsamında kuş gözlem topluluğu kurmak istiyoruz." dedi.

#4
Foto - Görsel şölen! Cip Baraj Gölü binlerce göçmen kuşa yuva oldu

Bağcı, baraj gölünün binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapmasının bölgenin ekoturizmine büyük değer kattığını kaydetti. Buradaki kuş varlığının korunarak turizm anlamında değerlendirilmesinin bölgeye katma değer sağlayacağına işaret eden Bağcı, "Bunları bilim dünyasına kazandırmak ve halkın izlenimine sunmak esasında bizim de bir şekilde görevimiz. Özellikle su kuşlarının bölgedeki tespiti ve bunların sürdürülebilirliği, görselliğinin sağlanması ve bölgenin korunarak değerlendirilmesi noktasında Doğa Koruma ve Milli Parklar'a da görev düşüyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Bölgedeki kuş türlerinin varlığını yaşatmamız için avlamaktan uzak durmamız lazım. Kuşları avlamak yerine mümkün olabildiğince sayılarını artırmamız, habitatlarını geliştirmemiz, barınma ihtiyaçları ve doğa içerisinde yaşam hakları olduğunu düşünerek onları korumamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Bağcı, binlerce göçmen kuşun baraj gölünde oluşturduğu görsel şölenin görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.

#5
Foto - Görsel şölen! Cip Baraj Gölü binlerce göçmen kuşa yuva oldu

FÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde yüksek lisans öğrencisi Kerem Zeki de kuş varlığından haberdar olduktan sonra bölgeye gelerek göçmen kuşlar üzerine çeşitli araştırmalar yapmaya başladığını söyledi. Özellikle buradaki kuş varlığının korunması ve ekoturizme kazandırılması noktasında bir çalışma yapmak istediğini dile getiren Zeki, "Genellikle karabatak, leylek ve balıkçıl türlerini görmekteyiz. Elazığ'daki bu değerin yakından görülebilmesi için burada bir gözlemevi kurulmasını istiyoruz. Burada oluşan ekolojik dengeyi korumak için buna yönelik yatırım yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!
Gündem

Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Kış Pilav Günü’nde yaşananlar büyük tepki topladı. Etkinlikte, cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı i..
Çin ve Rusya’dan ortak 3’üncü füze savunma tatbikatı: üçüncü bir tarafı hedef almadığı vurgusunu yaptı
Dünya

Çin ve Rusya’dan ortak 3’üncü füze savunma tatbikatı: üçüncü bir tarafı hedef almadığı vurgusunu yaptı

Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus orduları tarafından Rusya topraklarında müşterek 3’üncü füze savunma tatbikatının icra edildiğini açıkladı..
Acılı baba idam istedi! "Oğlumun başını kesmişler"
Yerel

Acılı baba idam istedi! “Oğlumun başını kesmişler”

Yanmış bir aracın yanında başsız halde bulunan 39 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği kesinleşti. Acılı baba, “Oğlumun başını kesmişler..
Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası ertelendi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun “sahte diploma” davası ertelendi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'sahte diploma' iddiasıyla açılan davada bugün üçüncü duruşma görüldü. Dava, 16 Şubat'a ertelendi..
8 Aralık devrimi sonrası.. İşte Türkiye'den ayrılan Suriyeli sayısı
Gündem

8 Aralık devrimi sonrası.. İşte Türkiye'den ayrılan Suriyeli sayısı

Açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak 578 bin Suriyeli kard..
Van’da korkutan deprem!
Gündem

Van’da korkutan deprem!

AFAD: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.17'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23