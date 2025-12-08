İngiliz doktor Prof. Bryan gündeme getirdi: Çocuklarda tansiyon tehdit ediyor çıkışı! İlgili önemli sözler

Prehipertansiyonun özellikle ergenlik döneminde yaygınlaştığı; ergenlerde oranın yüzde 11,8’e yükseldiği, küçük yaş gruplarında ise yüzde 7 civarında seyrettiği bildirildi. Uzmanlar, tansiyon değerlerinin özellikle erkek çocuklarda 14 yaş civarında keskin şekilde arttığını ve bu nedenle düzenli taramanın kritik öneme sahip olduğunu belirtti. İnceleme ekibinde yer almayan İngiltere Kraliyet Pediatri Koleji Başkanı Prof. Steve Turner, bulguları derin endişe verici olarak niteledi: “Bu artış büyük ölçüde çocukluk çağı obezitesindeki yükselişten kaynaklanıyor, üstelik obezite tamamen önlenebilir bir durum. Sadece hipertansiyon değil, tip 2 diyabet, astım ve psikolojik sorunlar da artık çocuklarda daha sık görülüyor.” Turner, kalıcı yüksek tansiyonun erken ölüm riskini artırdığını belirterek “Acil önlem alınmazsa bir halk sağlığı krizine doğru sürükleneceğiz.” uyarısında bulundu. Araştırma yazarlarından Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Peige Song, artışı sağlıksız diyetler, düşük fiziksel aktivite ve yükselen obezite oranlarının doğal sonucu olarak değerlendirdi. Song, özellikle tansiyon geçmişi olan ailelerde çocukların düzenli tansiyon takibinin zorunlu olduğuna dikkat çekerek sebze, meyve ve tam tahıllarla zenginleştirilmiş dengeli beslenme, tuz ve şeker tüketiminin azaltılması, düzenli fiziksel aktivite, ekran süresinin düşürülmesi ve evde rutin tansiyon ölçümü tavsiyelerinin dikkatle uygulanması gerektiğini belirtti.