Rusya'dan Türkiye ile ilgili bomba hamle! ATOR fitili yaktı, her an kaldırılabilir

Türkiye’deki turizm sektörü temsilcileri, Rusya’ya yönelik vize uygulamasının kaldırılmasının iki ülke arasındaki turizm trafiğini ciddi biçimde artırabileceğini belirtti. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) bültenine konuşan sektör yetkilileri, vizesiz seyahatin hem tur operatörlerine hem de destinasyonlara önemli avantaj sağlayacağını vurguladı. Rus iş dünyası da aynı görüşte.

ATOR Başkan Yardımcısı ve Inturist Genel Müdürü Aleksandr Musikhin, vizenin kalkması halinde Türkiye’den Rusya’ya gelen turist sayısının iki katına çıkabileceğini söyledi. Musikhin'e göre Türkiye, organize turizmde Rusya için en güçlü pazarlardan biri; 2025’in ilk dokuz ayında Rusya’yı turizm amacıyla ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı 50,3 bin oldu ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışa işaret ediyor.

PEGAS Touristik’in Rusya ve BDT Koordinatörü Orhan Sancar da Rusya’nın Türk tatilciler arasında giderek daha fazla ilgi gördüğünü, ancak elektronik vizenin zaman kaybına neden olduğunu ifade etti. Sancar, “Moskova, St. Petersburg ve Baykal turları çok popüler. Beş-altı yıl önce vize yokken talep daha yüksekti. Vizenin kaldırılması herkes için kazanç olur” dedi.

Sektöre göre, vizesiz seyahat yalnızca toplam turist sayısını artırmakla kalmayacak, tekrar gelen turistlerin sayısını da yükseltecek. Elektronik vizenin dört günde sonuçlanması nedeniyle son dakika” rezervasyonlarının yapılamadığını hatırlatan tur operatörleri, vizenin kalkmasının bu engeli ortadan kaldıracağını belirtiyor.

Türk turistlerin Rusya’da harcama düzeyinin yüksek olduğu da vurgulanıyor. Genellikle sadece konaklama veya uçuş+konaklamadan oluşan paketleri tercih eden Türk ziyaretçilerin, yerel turlara, restoranlara ve kültürel etkinliklere daha fazla bütçe ayırdığı aktarılıyor.

Ancak sektör temsilcileri, artan talep karşısında Türkçe bilen sertifikalı turist rehberi sayısının yetersiz kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan, Türk turistlerin Avrupa’da vize almada ciddi zorluklar yaşaması, St. Petersburg gibi şehirleri cazip bir alternatif hâline getiriyor. Pulkovo Havalimanı’nın İstanbul’da yürüttüğü tanıtım çalışmaları sonucunda, bu yıl Türkiye’den gelen yolcu sayısında yüzde 65 artış kaydedildi. Buna rağmen Türk yolcular hâlen İstanbul çıkışlı seferlerde toplam yolcu sayısının yüzde 10’undan azını oluşturuyor.

Kaynak: Turizm güncel