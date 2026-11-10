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Dünya Korkaklıkla suçlandılar! 66 asker idama mahkum edildi
Dünya

Korkaklıkla suçlandılar! 66 asker idama mahkum edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Korkaklıkla suçlandılar! 66 asker idama mahkum edildi

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerel basında yer alan haber dünya gündemine oturdu. Habere göre, en az 66 asker korkaklık, isyan ve emirlere uymama suçlamalarıyla ölüm cezasına çarptırıldı. Şimdi gözler yetkili mercilerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Eski adı Zaire olan Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 66 asker korkaklık suçlamasıyla idama mahkum edildi.

Kararlar, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletine bağlı Walikale kentinde bulunan askeri mahkemede 71 askerin yargılandığı davanın ardından açıklandı.

BBC’nin haberine göre mahkeme, 4 askerin beraatine karar verirken 1 askeri de 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Ordu, yargılamanın ülkenin doğusundaki silahlı gruplarla mücadele eden birlikler arasında disiplini artırmayı hedeflediğini bildirdi.

DİSİPLİNSİZLİK UZUN SÜREDİR OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Bölge onlarca yıldır çatışmalara sahne oluyor. Hükümet güçleri ile M23 grubunu da kapsayan isyancı koalisyonu Ulusun Yeniden Kuruluşu İçin Cephe (FRN) arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Askerlerin 20 Ekim'de Walikale'de tutuklandığı bildirildi. Söz konusu askerler, FRN savaşçılarıyla yaşanan çatışmalar sırasında mevzilerini terk etmek ve kaçmakla suçlandı.

Kongo ordusunun M23 dahil olmak üzere silahlı gruplara karşı yürüttüğü askeri harekat, birlikler içindeki disiplinsizlik ve organizasyon eksikliği nedeniyle uzun süredir olumsuz etkileniyor.

Hükümet, komşu Ruanda'yı M23 grubunu desteklemekle defalarca suçladı. Ruanda ve isyancılar bu iddiayı reddetti. Ordu, profesyonellik ve disiplin eksikliği nedeniyle eleştirilirken askerler de düşük maaşlar ve yetersiz ekipmandan şikâyet ediyor.

İDAM CEZASI KALDIRILMIŞTI

Geçen ay da 27 asker, isyancılarla yaşanan çatışmalar sırasında cepheden çekildikleri gerekçesiyle benzer korkaklık suçlamalarından idam cezasına çarptırılmıştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mart 2024'te ordu içindeki hainlerin temizlenmesi gerektiğini belirterek 20 yıllık idam cezası moratoryumunu kaldırdı. Hükümet, idam cezasının silahlı gruplara katılan, isyan çıkaran, vatana ihanet eden ve savaş suçu işleyen kişiler için de geçerli olacağını açıkladı.

İdam cezasının yeniden getirilmesi kararı insan hakları örgütleri tarafından eleştirildi. Moratoryumun kaldırılmasından bu yana resmi bir infaz gerçekleştirilmedi.

Fransız yayın kuruluşu RFI tarafından derlenen verilere göre, 2025 başından bu yana en az 507 asker mahkum edildi ve bunlardan 381'ine idam cezası verildi.

Ekim 2025'te eski Kongo Başkanı Joseph Kabila, savaş suçları ve vatana ihanet dahil çeşitli suçlamalarla gıyabında idam cezasına mahkum edildi.

Kabila suçlamaları reddetti ancak kendisini savunmak için mahkemeye gelmedi. Kabila daha sonra FRN'nin lideri olarak ilan edildi.

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