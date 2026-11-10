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İspanya’da şüpheli çanta dehşeti! Patlamada 1 polis hayatını kaybetti

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AA Giriş Tarihi:

İspanya’da şüpheli çanta dehşeti! Patlamada 1 polis hayatını kaybetti

İspanya’nın Oviedo kentinde şüpheli sırt çantasını inceleyen polis ekiplerinin yakınında meydana gelen patlamada bir polis memuru hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı.

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Foto - İspanya’da şüpheli çanta dehşeti! Patlamada 1 polis hayatını kaybetti

İspanya’nın Asturias özerk bölgesinde patlama meydana geldi. Oviedo kentinde, Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli bularak incelediği sırt çantasının infilak etmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru yaralandı.

#2
Foto - İspanya’da şüpheli çanta dehşeti! Patlamada 1 polis hayatını kaybetti

İspanyol polisi, hayatını kaybeden memur için yaptığı açıklamada, "Kalbimiz ailesiyle, arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla ve sevdikleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - İspanya’da şüpheli çanta dehşeti! Patlamada 1 polis hayatını kaybetti

Yerel medyada yer alan haberlerde, polis ekiplerinin, başka bir olay üzerine bölgeye gittiklerinde söz konusu sırt çantasını bulduğu aktarıldı.

#4
Foto - İspanya’da şüpheli çanta dehşeti! Patlamada 1 polis hayatını kaybetti

Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.

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