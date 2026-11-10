İspanya’da şüpheli çanta dehşeti! Patlamada 1 polis hayatını kaybetti
İspanya’nın Oviedo kentinde şüpheli sırt çantasını inceleyen polis ekiplerinin yakınında meydana gelen patlamada bir polis memuru hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İspanya’nın Oviedo kentinde şüpheli sırt çantasını inceleyen polis ekiplerinin yakınında meydana gelen patlamada bir polis memuru hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı.
İspanya’nın Asturias özerk bölgesinde patlama meydana geldi. Oviedo kentinde, Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli bularak incelediği sırt çantasının infilak etmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru yaralandı.
İspanyol polisi, hayatını kaybeden memur için yaptığı açıklamada, "Kalbimiz ailesiyle, arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla ve sevdikleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, polis ekiplerinin, başka bir olay üzerine bölgeye gittiklerinde söz konusu sırt çantasını bulduğu aktarıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.
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