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Gündem Zehirli dil, İslam’ı ve medya grubumuzu hedef aldı! Yeni Akit yazdı sapkın Budist tutuştu
Gündem

Zehirli dil, İslam’ı ve medya grubumuzu hedef aldı! Yeni Akit yazdı sapkın Budist tutuştu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yeni Akit gazetesinin "Gençlerimize Şimdi de Budizm Tuzağı" başlıklı haberinin ardından kendisini "İlk Türk Budist Rahibi" olarak tanıtan Ruçhan Akyüz, sosyal medyada yayımladığı video ile İslam'ı ve gazetemizi hedef aldı. Akyüz, haberimizi çarpıtarak gerçek dışı iddialarda bulundu.

 HABER MERKEZİ 

Gazetemiz Yeni Akit'in, milli ve manevi değerlere yönelik yayınları ses getirmeye devam ediyor. Türk gençliğini hedef alan sapkın akımlara dikkat çeken Akit, 11 Ekim tarihinde sürmanşetten yayımladığı “Gençlerimize Şimdi de Budizm Tuzağı” başlıklı haberiyle ülkemizdeki Budizm tehlikesine işaret etmişti. Sapkınlığı yaymaya çalışan, sosyal medyada kendisini “İlk Türk Budist Rahibi” olarak tanıtan ve İslam’a yönelik hakaretlerde bulunan Ruçhan Akyüz adlı sapkın bu haberin ardından tutuştu.

 

Sosyal medya platformu Instagram’da bir video yayımlayan Ruçhan Akyüz adlı Budistin, sapkın dinin propagandasına devam ederken, aslı astarı olmayan ithamlarla gazetemize yönelik hakaretler yağdırdığı görüldü. Her videosunda kendisini dünyada yaşayan tek Türk Budist olarak tanımlayan Akyüz, hoşgörü, sevgi ve barış simgesi olan dinimizi vahşet kaynağı olarak lanse etmeye yeltendi.

 

HABERİMİZİ ÇARPITARAK SUNDU

Akyüz, açıklamasında Yeni Akit'in haberinin habercilikle ilgisi olmadığını savunarak, kendisine yönelik kin ve nefret oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti. Haberimizdeki değerlendirmeleri çarpıtarak sunan Akyüz, açıklamasında ülkemizde farklı dinlere mensup vatandaşlarımız başta olmak üzere gayri Müslimlerin rahatça yaşayabilmesini görmezden gelerek, farklı inançlara sahip insanların Türkiye'de özgürce hareket edebilmesi gerektiğini söyledi. İslam’ı tehlikeli olarak niteleyen sapkın Akyüz, “Bize benzemeyen herkesi yok edelim, anime izleyenlere saldıralım, Budizm'e ilgi duyanları da ortadan kaldıralım. İşte en tehlikeli zihniyet bu” ifadelerini kullandı. Gazetemiz Yeni Akit'i hedef alan Akyüz, gazetemizin kendisini kamuoyuna karşı hedef gösterdiğini iddia ederek, yayımlanan haberin “çirkin” olduğunu savundu.

Gençlerimize şimdi de Budizm tuzağı
Gençlerimize şimdi de Budizm tuzağı

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Gençlerimize şimdi de Budizm tuzağı

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