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Gündem Körfez alev alev! İran füzeleri Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerini yerle bir etti!
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Körfez alev alev! İran füzeleri Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerini yerle bir etti!

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Körfez alev alev! İran füzeleri Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerini yerle bir etti!

Ortadoğu'da ABD ile İran arasındaki gerilim son raddesine ulaştı. ABD'nin İran kıyılarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından misilleme kararı alan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn ve Kuveyt’te konuşlu Amerikan üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt’te bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssünde içerisinde uçak parçaları ve silah bulunan bazı depolar ile Kuveyt’teki Ali Al-Salem Hava Üssü’nde yer alan MQ9 insansız hava aracı (İHA) rampalarının İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların, ABD’nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırıları devam ettiği sürece bölgeden petrol ve doğalgaz ihracatına müsaade edilmeyeceği tehdidinde bulundu. 

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