  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Rıza Akpolat’a rüşvetten ikinci tutuklama talebi! Aşevi yalanıyla milyonluk vurgun ABB'nin 154 milyonluk konser vurgununda yeni gelişme: 5 tahliye kararına savcılıktan jet itiraz Kur'an-ı Kerim üzerinden pisliğini örtmeye çalışıyordu... Şeyma Subaşı'nın test sonucu belli oldu İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı Kaboğlu paçayı kurtardı! Terör propagandasına tartışmalı beraat Halep'te teröre son mühlet: Şam yönetimi süpürme harekatı öncesi kapıyı açtı Süper Kupa finalinin saati değişti Kallas 'Rusya'nın Oreşnik füzesi kullanımı Avrupa ve ABD’ye uyarı niteliğinde' Gözdağı başarılı oldu! HÜDA PAR’dan kritik çağrı: Bir üst kurul lazım Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu Bu tuzağa sakın düşmeyin! ROKETSAN adıyla inanılmaz sahtekârlık
Dünya Kore-Rusya hattında sarsılmaz ittifak: Kim Jong-un’dan Putin’e "koşulsuz destek" mektubu!
Dünya

Kore-Rusya hattında sarsılmaz ittifak: Kim Jong-un’dan Putin’e "koşulsuz destek" mektubu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kore-Rusya hattında sarsılmaz ittifak: Kim Jong-un’dan Putin’e "koşulsuz destek" mektubu!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta dostluk mesajlarını bir üst seviyeye taşıdı. Kim, Rusya'nın tüm politikalarına ve kararlarına "koşulsuz ve kalıcı" destek vereceğini ilan ederek, Moskova'nın yanında yer alma tercihinin "süresiz" olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben kaleme aldığı yanıt mektubunda, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik derinliğine dikkat çekti.

Moskova ile Pyongyang arasındaki bağların önemini her fırsatta dile getiren Kim, Putin ile aralarındaki şahsi dostluğu bir "gurur kaynağı" olarak nitelendirdi.

Mektubunda, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin kapsamlı ortaklık ve stratejik çıkarlar doğrultusunda, gelecekte birçok farklı alanda güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi.

"BU TERCİH SÜREKLİ VE KALICI OLACAK"

Kim Jong-un, mektubunda dünya gündemine oturacak kadar iddialı bir taahhütte bulunarak, "Politikalarınıza ve kararlarınıza koşulsuz olarak saygı duyacak ve onları destekleyeceğim" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri, her türlü koşul altında Rusya'nın yanında durmaya kararlı olduklarını belirterek, bu stratejik tercihin geçici bir dönem için değil, "sürekli ve kalıcı" bir ittifak olarak kalacağını özellikle vurguladı.

STRATEJİK ORTAKLIK VE ASKERİ YARDIMLAŞMA

İki ülke arasındaki bu yakınlaşma, hukuki zeminini Aralık 2024'te yürürlüğe giren "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"ndan alıyor. Haziran 2024'te imzalanan bu tarihi anlaşma, taraflardan birine saldırı düzenlenmesi durumunda karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu anlaşmanın çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasına katkı sağlayacağını savunurken; Güney Kore istihbaratı, Rusya-Ukrayna savaşına katılan Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek
Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek

Dünya

Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek

Kuzey Kore lideri Kim'den 'savaşa hazırlık' talimatı
Kuzey Kore lideri Kim'den 'savaşa hazırlık' talimatı

Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den 'savaşa hazırlık' talimatı

Dünyada gerilim artıyor! Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Dünyada gerilim artıyor! Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Dünya

Dünyada gerilim artıyor! Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Rusya'dan Batı'ya 'meşru hedef' resti: Ukrayna'ya giren her yabancı birlik vurulacak!
Rusya'dan Batı'ya 'meşru hedef' resti: Ukrayna'ya giren her yabancı birlik vurulacak!

Dünya

Rusya'dan Batı'ya 'meşru hedef' resti: Ukrayna'ya giren her yabancı birlik vurulacak!

Rusya'nın Suriye planına İsrail engeli! Moskova'nın güney hamlesi Tel Aviv'e takıldı!
Rusya'nın Suriye planına İsrail engeli! Moskova'nın güney hamlesi Tel Aviv'e takıldı!

Gündem

Rusya'nın Suriye planına İsrail engeli! Moskova'nın güney hamlesi Tel Aviv'e takıldı!

242 İHA, 13 balistik füze ve 22 seyir füzesi havalandı! Rusya’dan ağır saldırı
242 İHA, 13 balistik füze ve 22 seyir füzesi havalandı! Rusya’dan ağır saldırı

Dünya

242 İHA, 13 balistik füze ve 22 seyir füzesi havalandı! Rusya’dan ağır saldırı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23