Kore-Rusya hattında sarsılmaz ittifak: Kim Jong-un’dan Putin’e "koşulsuz destek" mektubu!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben kaleme aldığı yanıt mektubunda, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik derinliğine dikkat çekti.

Moskova ile Pyongyang arasındaki bağların önemini her fırsatta dile getiren Kim, Putin ile aralarındaki şahsi dostluğu bir "gurur kaynağı" olarak nitelendirdi.

Mektubunda, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin kapsamlı ortaklık ve stratejik çıkarlar doğrultusunda, gelecekte birçok farklı alanda güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi.

"BU TERCİH SÜREKLİ VE KALICI OLACAK"

Kim Jong-un, mektubunda dünya gündemine oturacak kadar iddialı bir taahhütte bulunarak, "Politikalarınıza ve kararlarınıza koşulsuz olarak saygı duyacak ve onları destekleyeceğim" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri, her türlü koşul altında Rusya'nın yanında durmaya kararlı olduklarını belirterek, bu stratejik tercihin geçici bir dönem için değil, "sürekli ve kalıcı" bir ittifak olarak kalacağını özellikle vurguladı.

STRATEJİK ORTAKLIK VE ASKERİ YARDIMLAŞMA

İki ülke arasındaki bu yakınlaşma, hukuki zeminini Aralık 2024'te yürürlüğe giren "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"ndan alıyor. Haziran 2024'te imzalanan bu tarihi anlaşma, taraflardan birine saldırı düzenlenmesi durumunda karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu anlaşmanın çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasına katkı sağlayacağını savunurken; Güney Kore istihbaratı, Rusya-Ukrayna savaşına katılan Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.