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“Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!

Twitter’da yaşanan tartışmada Bülent Mumay, AA’nın eski Genel Müdürü Kemal Öztürk’e yaptığı suçlamada kendisinin işini yapması karşılığında bedel ödediğini iddia ederek “Siz ise tasfiye edilince köprüden önce son çıkışı kullanıp muhalif kesildiniz” dedi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:11
“Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!

İdlib’de dün Cuma namazı sonrası gerçekleşen gösteride Esed ajanlarınca açılan Türkiye karşıtı protestoları haber yapan Anadolu Ajansı’nın bu haberi Bülent Mumay ve Kemal Öztürk’ü birbirine düşürdü.

Anadolu Ajansı (AA), bu durumu "İdlib'de on binlerce sivil rejim ve Rusya'yı protesto etti" başlığıyla haberleştirirken, bu haber üzerinden gazeteciler Bülent Mumay ve Kemal Öztürk birbirine girdi.

"Ne işiniz vardı?"

Mumay, twitter paylaşımında AA'nın başlığını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk'e göndermede bulundu. Mumay, "Rusya’yı? AKP genel başkanlığında seçim gecesi geçiren Kemal Öztürk’lerin koca ajansı getirdiği hal bu..." diye yazdı.

Kemal Öztürk de cevaben yazdığı paylaşımında, adeta Mumay'a şirinlik yaparcasına, "Beyfendi anlaşılan o ki içinizde benimle ilgili bir kin var. Size kişisel bir kötülük yapmadım. Hürriyetten atılmanızın sebebini bana bağlıyorsanız yanılıyorsunuz. Onun sebebi Gezi olayları ve sonrasında halkı sokağa dökecek kadar tahrik edici yayınlar yapmanızdı biliyorsunuz" dedi.

“Köprüden önce son çıkışta muhalif oldunuz!”

Öztürk'ün, hayalinde göremeyeceği makamlara kendisini getirenlere yaptığı ağır eleştirileri hatırlatan Mumay, kendisinin gezi isyanındaki hatasından ise pişmanlık duymayarak şu cevabı verdi:

“1- Bana değil gazeteciliğe kötülük ettiniz.

2- Gezi’deki gazeteciliğimden gurur duyuyorum. İşimi yaptım, bedelini ödedim.

3- Siz ise tasfiye edilince köprüden önce son çıkışı kullanıp muhalif kesildiniz.

4- Boş lafı bırakın da, seçim gecesi AKP’de ne işiniz vardı onu açıklayın!”

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:11
  1. Kemal Öztürk
  2. Bülent Mumay
  3. Esed
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • yazıYORUM yazıYORUM 12 dk önce
    Herif Gezide yaptığı ajanlıktan gurur duyuyor bunuda gazetecilik kılıfıyla kutsuyor. Ulan şerefsizler gezi dediğiniz şey bu ülkenin meşru hükümetine karşı yapılmış her adımı batılı ajanlarca planlanmış bir darbe girişimiydi. Dünyada Şerefsizliğiyle gurur duyup hainliğiyle övünenlerin elini kolunu sallaya sallaya gezdiği, yetmedi milletine sadakatle bağlı insanlara sataşıp parmak salladığı tek ülke bu ülkedir
  • tütertüter52 dk önce
    soyadı öztürk olanlarda bu tür sıkıntılar olmamalı :

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