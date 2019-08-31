“Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!

İdlib’de dün Cuma namazı sonrası gerçekleşen gösteride Esed ajanlarınca açılan Türkiye karşıtı protestoları haber yapan Anadolu Ajansı’nın bu haberi Bülent Mumay ve Kemal Öztürk’ü birbirine düşürdü.

Anadolu Ajansı (AA), bu durumu "İdlib'de on binlerce sivil rejim ve Rusya'yı protesto etti" başlığıyla haberleştirirken, bu haber üzerinden gazeteciler Bülent Mumay ve Kemal Öztürk birbirine girdi.

"Ne işiniz vardı?"

Mumay, twitter paylaşımında AA'nın başlığını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk'e göndermede bulundu. Mumay, "Rusya’yı? AKP genel başkanlığında seçim gecesi geçiren Kemal Öztürk’lerin koca ajansı getirdiği hal bu..." diye yazdı.

Kemal Öztürk de cevaben yazdığı paylaşımında, adeta Mumay'a şirinlik yaparcasına, "Beyfendi anlaşılan o ki içinizde benimle ilgili bir kin var. Size kişisel bir kötülük yapmadım. Hürriyetten atılmanızın sebebini bana bağlıyorsanız yanılıyorsunuz. Onun sebebi Gezi olayları ve sonrasında halkı sokağa dökecek kadar tahrik edici yayınlar yapmanızdı biliyorsunuz" dedi.

“Köprüden önce son çıkışta muhalif oldunuz!”

Öztürk'ün, hayalinde göremeyeceği makamlara kendisini getirenlere yaptığı ağır eleştirileri hatırlatan Mumay, kendisinin gezi isyanındaki hatasından ise pişmanlık duymayarak şu cevabı verdi:

“1- Bana değil gazeteciliğe kötülük ettiniz.

2- Gezi’deki gazeteciliğimden gurur duyuyorum. İşimi yaptım, bedelini ödedim.

3- Siz ise tasfiye edilince köprüden önce son çıkışı kullanıp muhalif kesildiniz.

4- Boş lafı bırakın da, seçim gecesi AKP’de ne işiniz vardı onu açıklayın!”