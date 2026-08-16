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Yaşam Köpekleri yanında olmasaydı facia yaşanabilirdi! Ormanda ayının saldırısına uğradı
Yaşam

Köpekleri yanında olmasaydı facia yaşanabilirdi! Ormanda ayının saldırısına uğradı

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Köpekleri yanında olmasaydı facia yaşanabilirdi! Ormanda ayının saldırısına uğradı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde merada gezintiye çıkan Ali Fethi Ünal, karşısına çıkan ayının saldırısıyla yaralandı. Ali Fethi Ünal, yanındaki köpeklerin araya girmesi sayesinde ayının elinden kurtuldu.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

 

Olay, akşam saatlerinde İmranlı ilçesine bağlı Maden köyü yakınlarında meydana geldi. Merada gezintiye çıkan Ali Fethi Ünal, aniden karşısına çıkan bir ayının saldırısına uğradı. Yanındaki köpeklerin araya girmesiyle ayıdan kurtulmayı başaran Ünal, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kendi imkanlarıyla yakınlarını arayarak yardım isteyen Ünal için bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Ünal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahaleden sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alınan Ali Fethi Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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