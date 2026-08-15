Manisa'dan yüreklere su serpen haber
Manisa'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yeğenoba Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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