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Manisa'dan yüreklere su serpen haber

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AA Giriş Tarihi:

Manisa'dan yüreklere su serpen haber

Manisa'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

#1
Foto - Manisa'dan yüreklere su serpen haber

Yeğenoba Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Manisa'dan yüreklere su serpen haber

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

#3
Foto - Manisa'dan yüreklere su serpen haber

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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