Haçlı zihniyetinin Afrika'daki piyonu kurtarıldı! Trump'tan misyoner Rideout açıklaması!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump, Nijer'de esir alındığı belirtilen ABD'li misyoner Kevin Rideout'un serbest bırakılarak Amerikan yetkililerine teslim edildiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batı'nın bölgedeki emellerine hizmet eden misyonerden övgüyle bahsetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Nijer'de esir tutulan ABD'li misyoner Kevin Rideout'un serbest bırakıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rideout'un ABD'li yetkililere teslim edildiğini açıkladı.
Trump, "Harika bir Hıristiyan misyoner olan Kevin Rideout'un yeniden ABD'nin gözetimine teslim edildiğini paylaşmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Rideout'un bağlı olduğu misyonerlik örgütü SIM International yaptığı açıklamada, Rideout'un, 21 Ekim 2025 tarihinde Nijer'in başkenti Niamey'deki evinin önünde kaçırıldığını belirtmişti.