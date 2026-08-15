Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu

2014’ten bu yana aktif siyasette yer almayan Gül, güncel siyasi tartışmalar hakkında konuşmak istemedi. Ancak AK Parti’nin son yıllardaki yönetim anlayışına ilişkin mesajlar verdi.

“İLK DÖNEMDEKİ VİZYONLA YÖNETİLMEYE BAŞLAR”

AK Parti’nin tarihini iki ayrı dönemde değerlendiren Gül, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere Türkiye’nin yaşadığı olağanüstü gelişmelerin reformlarda gerilemeye yol açtığını söyledi.

Gül, “Ümit ediyorum ki bütün bu travmalar, bütün bunlar hep atlatılır artık ve Türkiye tekrar AK Parti’nin o ilk dönemlerindeki, ilk deklare ettiği vizyon çerçevesinde yönetilmeye başlar.” dedi.

Partinin kuruluş ilkelerinin güncelliğini koruduğunu savunan Gül, “Eğer AK Parti o vizyona tekrar sahip çıkarsa ekonomik, demokratik, hukuk açısından Türkiye’ye, Türkiye’nin geleceğine çok şey kazandırır diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

FAZİLET PARTİSİ’NDEKİ AYRIŞMAYI ANLATTI

AK Parti’nin kuruluşuna giden sürecin Fazilet Partisi içindeki “Yenilikçiler” ve “Gelenekçiler” ayrışmasıyla başladığını belirten Gül, tartışmanın yaş meselesinden ziyade zihniyet ve bakış açısıyla ilgili olduğunu söyledi.

Yenilikçi kanadın; partinin daha çağdaş, anlaşılır, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve temel insan haklarına dayanan bir siyasi çizgiye taşınmasını savunduğunu dile getirdi.

Gül, 14 Mayıs 2000’de düzenlenen Fazilet Partisi Kongresi’nde Recai Kutan’a karşı genel başkan adayı olmuş ancak seçimi 112 oy farkla kaybetmişti. Fazilet Partisi’nin 2001’de kapatılmasının ardından Gelenekçiler Saadet Partisi’ne geçerken Yenilikçiler, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’yi kurmuştu.

“AK PARTİ’Yİ ÇOK ÇALIŞTIK”

Yeni parti kurulmadan önce kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını anlatan Gül, Politika Araştırmaları Merkezi ile Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi bünyesinde farklı alanlardan uzmanların katıldığı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

İktidara gelmeleri halinde beş yılda atacakları adımları önceden belirlediklerini kaydeden Gül, hukuk, siyaset, ekonomi, maliye ve sağlık alanlarını kapsayan bir acil eylem planı oluşturduklarını ifade etti.

Gül, “Seçime giderken elimizde dosyamız vardı. AK Parti’yi o zaman çok çalıştık.” dedi.

Partinin kuruluş belgelerinin tek bir kişi tarafından hazırlanmadığını vurgulayan Gül, program ve manifestonun seminerler, toplantılar ve tartışmalar sonucunda ortaya çıktığını belirtti.

“MUHAFAZAKÂR DEMOKRAT” KİMLİĞİNİ KENDİLERİ SEÇTİ

AK Parti’nin “muhafazakâr demokrat” kimliğinin başkaları tarafından verilmediğini, bu tanımı kendilerinin seçtiğini söyleyen Gül, muhafazakârlığın statükoculuk anlamına gelmediğini dile getirdi.

Gül, geldikleri siyasi gelenekte “demokrasi” kavramından çok “millî irade” ifadesinin kullanıldığını belirterek demokrasinin yalnızca seçimden ibaret olmadığını söyledi. Hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ile iyi yönetimin demokrasinin ayrılmaz unsurları olduğunu kaydetti.

Milli Görüş geçmişini de değerlendiren Gül, AK Parti’yi kurarken bu geleneğin tamamını reddetmediklerini ancak ideolojik söylemin herkes tarafından anlaşılabilecek ortak bir dille yeniden anlatılması gerektiğini belirtti.

TEK BAŞINA İKTİDAR “BÜYÜK SÜRPRİZ” OLDU

AK Parti, kuruluşundan yaklaşık 15 ay sonra yapılan 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara geldi. Abdullah Gül, ANAP, DYP ve MHP’nin seçim barajını aşamaması nedeniyle ortaya çıkan sonucun kendileri için de büyük sürpriz olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasaklı olması nedeniyle başbakanlık görevini üstlenen Gül, hükümetin ilk icraatlarından birinin Bakanlar Kurulundaki üye sayısını 38’den 23’e indirmek olduğunu anlattı. Olağanüstü hâl uygulamasının da bu dönemde kaldırıldığını hatırlattı.

Gül, beş yılın sonunda kamuoyuna açıkladıkları acil eylem planının yüzde 78’ini hayata geçirdiklerini söyledi.

“1 MART TEZKERESİ AK PARTİ’NİN YÜKSELİŞİ OLDU”

Gül, ABD askerlerinin Irak’a geçiş için Türkiye topraklarını kullanmasını öngören 1 Mart tezkeresini de AK Parti’nin ilk büyük sınavlarından biri olarak değerlendirdi.

Oylama öncesinde milletvekillerini serbest bıraktığını anlatan Gül, kendisinin başbakan olarak tezkereyi Meclis’e sunmak zorunda olduğunu ancak milletvekillerinin inandıkları yönde oy kullanabileceklerini söylediğini aktardı.

TBMM’de 264 kabul, 250 ret ve 19 çekimser oy çıkmasına rağmen gerekli salt çoğunluk sağlanamadığı için tezkere reddedilmişti.

Gül, kararın Türkiye’nin bağımsız hareket edebildiğini gösterdiğini savunarak “AK Parti’nin Avrupa’daki ve Arap sokaklarındaki, İslam dünyasındaki esas yıldızının parlaması ve esas yükselişi bu kararla olmuştur.” dedi.

DENİZ BAYKAL’IN DESTEĞİNİ HATIRLATTI

Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağının kaldırılmasında CHP ve dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal’ın desteğine de değinen Gül, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Deniz Baykal’ın hakkını teslim etmek gerekir. Onlar eğer bu desteği vermeseler o yapılmazdı.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Siirt’te yenilenen seçimde milletvekili olmasının ardından başbakanlığı kendi kararıyla devrettiğini anlatan Gül, bu şekilde görevde kalmayı siyasi ahlakına uygun bulmadığını söyledi.

Gül, Erdoğan’a “Artık bu şekilde olmaz. Ben ayrılacağım, sen gel başbakanlığı devral.” dediğini aktararak 14 Mart 2003’te görevi devrettiğini belirtti. Sonraki beş yıllık dönemde Erdoğan ile “sırt sırta vererek” çalıştıklarını ifade etti.