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Yerel Köpeklere zarar veren kadın için harekete geçildi
Yerel

Köpeklere zarar veren kadın için harekete geçildi

Konya'da 11 köpeğe şiddet uyguladığı belirlenen kadın hakkında yasal işlem başlatıldı. Köpekler koruma altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 16:25:00 - 2021-05-09 16:27:40
Köpeklere zarar veren kadın için harekete geçildi

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir kadının hayvanlara şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan aramada 6'sı yavru 11 köpeğe el konuldu.

Hayvanların sahibi olduğu tespit edilen S.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Köpekler, ilk müdahalenin ardından Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

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