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Yerel Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücü yakalandı
Yerel

Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücü yakalandı

Antalya'da kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek eziyet eden sürücüye para cezası kesilerek hakkında adli işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 23:46:00 - 2022-05-09 00:37:09

Antalya’da kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek zorla götürmeye çalışan sürücü yakalanarak 196 TL para cezası kesilip, hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.

Olay, şehir merkezinde akşam saatlerine yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı. Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra sürüklendiği de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Hayvana eziyetten ceza verildi

Sürücü İ.Z. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsa 196 TL para cezası verilerek hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.

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