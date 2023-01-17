Konyaspor'dan kovulan İlhan Palut şok oldu

Süper Lig 'de haftalardır galibiyete hasret kalan ve son olarak Beşiktaş 'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan Konyaspor 'da teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı. Ayrılık kararını Konyaspor yönetiminin aldığı ve genç teknik adamın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiği öğrenildi.

Kulübün sosyal medya hesabından, “Teşekkürler İlhan Palut” notuyla yapılan açıklamada, “Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

İlhan Palut, Konyaspor'un başında 81 maça çıktı. Bu süreçte 36 galibiyet alırken 25 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. Konyaspor, 46 yaşındaki teknik adam döneminde oynadığı karşılaşmalarda 130 gol atarken, 96 gol yedi.

Konyaspor'la yollarını ayıran İlhan Palut, sözleşme feshi açıklaması sonrası DHA'ya konuştu. İlhan Palut yaptığı açıklamada ayrılık kararı sonrası şok olduğunu belirtirken, Emre Belözoğlu'yla alakalı ifadeler kullandı.

Yeşil-beyazlı kulübün yönetimi, 09 Şubat 2021 yılında göreve getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile dün yollarını ayırdı. DHA'ya konuşan İlhan Palut, kendisine dün öğle saatlerinde durumun bildirildiğini belirterek, ''Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bununla ilgili ayrıca bir açıklama yapacağım. Çünkü fesih belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapacağım'' diye konuştu.

Palut, sosyal medyada teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yaptığı açıklama sonrası görevine son verildiği yönündeki yorumlarla ilgili de şunları söyledi:

''İlhan Palut, Emre Belözoğlu’na bir şey söyledi, görevden ayrıldı'. Bu nasıl bir mantık. Sosyal medyada olmayacak şey yok. Hiç onunla alakası yok. Emre Belözoğlu’na söylediğim sözden dolayı olsa, bugün takıma yeni teknik direktör gelmez. Emre Belözoğlu için pazar akşamı konuştum. Gelen teknik direktörün bileti ise daha önceden hazır.''