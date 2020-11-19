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Spor Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:59:03 -
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, hücum ve savunma çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan ve tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, Samuel Eduok fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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