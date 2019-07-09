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Konyaspor tesisleri yenilendi

Konyaspor Kulübü yeni sezon öncesi tesislerini yenileyerek tam donanımlı hale getirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 15:23
Konyaspor tesisleri yenilendi

Konyaspor Kulübü yeni sezon öncesi tesislerini yenileyerek tam donanımlı hale getirdi.


Konyaspor, 2019-2020 sezonu öncesinde Kayacık ve Tatlıcak Tesislerini yeniledi. Tam donanımlı hale getirilen tesisler futbolcuların hizmetine sunuldu. Konyaspor alt yapı oyuncuları için yenilenen Tatlıcak Tesislerinde spor salonu, soyunma odaları, yönetici odaları, futbolculara ait odalar, yemekhane ve toplantı salonu bulunuyor. Konyaspor A takımının kullandığı Kayacık Tesislerinde yapılan yenileme sonucu, Türkiye’de sadece iki kulüpte bulunan ve NASA’nın astronot eğitimlerinde kullandığı yer çekimini azaltan ‘ALTER G’ adlı rehabilitasyon cihazı da futbolcuların tedavilerinde kullanılacak. Kulüp tesislerinin tanıtımına yönelik gerçekleşen basın gezisinde konuşan Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İki tesisin yenileme masraflarının Konyaspor Kulübü tarafından karşılandığını kaydeden Güven Öten, "Altyapı için kullandığımız Tatlıcak Tesislerimiz Konyaspor’un geleceği. Burası Konyaspor’un okulu. İnşallah bu kadar güzel imkanlardaki tesislerde alt yapıdan birçok oyuncu hem Türk sporuna hem Konyasporumuza yetişecek. Şu andaki alt yapı tesislerimiz, Süper Lig’in tesislerine eş değer durumda. Burada U13’ten U19’a kadar genç sporcularımız yetişecek. Eskiden en büyük sorunumuz konaklama sorunuydu. Yetenekli çocukları burada görsek bile bir türlü kazanamıyorduk imkansızlıklardan dolayı. Artık 5 yıldızlı otel seviyesinde, her türlü imkanı elinde olan, kalacakları tek kişilik odalarından, 3 tane sahasına kadar. Buraya girdikten sonra hiçbir ihtiyaç duymayacaklar" şeklinde konuştu.



"Yenilenmeyen hiçbir şey kalmadı"


A takımın kullandığı Kayacık Tesislerinin bir çok yeniliği barındırdığını dile getiren Öten, antrenman sahasındaki çimlerin alttan ısıtmalı hale getirildiğini bildirdi. Öten açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:


"Yenilenmeyen hiçbir şey kalmadı. Şu anda kulübümüzde eksik olan hiçbir şeyimiz yok. İki tesisin tadilatı aynı anda devam etti. Ayın 5’inde oyuncularımız burada bir araya geldiler, onlar gelmeden bitireceğiz diye çok emek sarf ettik. Bunda Hilmi Kulluk başkanın titizliği ve ekibinin çok büyük etkisi oldu. Normal şartlarda böyle bir yer 8-10 ayda bitmezdi. İki tesisin de bütün masraflarını Konyaspor Kulübü karşıladı. Çünkü biz oyuncularımızın da buna layık olacağına inanıyoruz. Konyaspor’un zaten fazlasıyla böyle tesislere kavuşması lazımdı. Nerelerden nerelere geldik. O yüzden biz mutluyuz. Burada toplamda 5 tane sahamız var. Bunun 3 tanesi nizami ölçülerde, iki tanesi biraz daha büyük. Ayrıca ısıtmalı sahamız da var. Biliyorsunuz stadımızın çimleri değişiyor. Buranın da çimleri aynı stadın çimleri gibi olacak. Alttan ısıtmalı olduğu için bilhassa kışın oynayacağımız maçlarda son antrenmanı burada yapıp direkt stadyuma geçeceğiz. Olabilecek bütün en üst düzeydeki imkanlar burası için kullanıldı. Problemsiz bir şekilde inşallah lige başlayacağız. Buralar iyi oldukça lige de başarılara da sirayet edecektir. Bundan sonrası artık teknik ekibimizin ve oyuncuların güzel bir başarılı, sağlıklı kazasız belasız bir yıl geçirmesi. İnşallah Konyaspor’u en iyi yerlere getirebilmek adına her şeyi yapacağız."

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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