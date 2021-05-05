Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz

A. Enes Boyacı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde bulunan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin Konya Yeni Sanayi Sitesi’ne taşınmasının Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olduğunu söyledi. Yeni Sanayi Sitesi’nin temelinin atılmasının Konya için çok önemli bir milat olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Çünkü Eski Sanayi ve Karatay Sanayi mevcut durumu ile adeta yaşamı sonlanmış, bir ölü haline gelmişti ama cenaze merasimi gerçekleştirilememişti. Yeni Sanayi’nin temelini atarak bunu gerçekleştirdik” dedi.

Esnaflarla tam mütabakat sağlandı

“Bir hayalimiz daha gerçekleşiyor” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, şöyle devam etti: “Konya’da çok uzun yıllardır taşınması konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’de 1 milyon metrekarelik alanda 800 bin metrekare taşınacak alan bulunuyor. Burada bulunan 2 bin 858 esnafımızla görüşmeler yapıp tam mutabakat sağlayarak TOKİ ile protokol imzaladık. Ödeme seçenekleri belirlendi ve başvurular alındı. Böylece özellikle kiracı olarak Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin kahrını çeken esnafımız, uygun şartlarda iş yeri sahibi olma imkânına kavuşmuş oldu.” Yeni sanayi alanı için Konya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen 2 milyon 80 bin metrekarelik alanın TOKİ’ye devredildiğini vurgulayan Başkan Altay, “Bu 2 milyon metrekarelik alanın rayiç bedeli yaklaşık 1,5 milyar lira. Konya Büyükşehir olarak bu projeye katkı sunmak ve esnafımızın dükkan sahibi olması adına TOKİ’ye devrettik. Bunu şehrimiz ve esnafımız için bir fedakarlık olarak gerçekleştirdik. TOKİ de 1 milyar liranın üzerinde buraya 2 yıl içinde yatırım gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

En büyük sanayi dönüşüm projelerinden

Projenin Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Altay, “800 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 858 hak sahibinin olduğu bir yerde bunu başarabilmek çok zor bir iştir. Sanayicilerimize ve esnafımıza Çok teşekkür ediyorum. Süreç tamamlandığında 800 bin metrekarelik alanda bir yıkım gerçekleştirerek orada Konya’ya yakışır bir proje yapacağız. İkincisi; Konya kendine yakışır yeni bir sanayi kazanmış olacak. Yeni sanayide 2 bin 690 sanayi dükkanı ile 134 adet çeşitli sektörlerde hizmet verecek ticari dükkan bulunuyor, yeşil alanlar, sosyal donatılar bulunuyor” diye konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim”

Konya için çok önemli olan Konya Yeni Sanayi Sitesi’nin yapımının iki yıl içinde tamamlanacağını ve 2023 yılında Eski Sanayi esnafının kendine yakışır sanayi alanına taşınmış olacağını belirten Başkan Altay, “Konya projelerimize desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Sahin Usta’ya, milletvekillerimize, İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnaf Odaları Birliği Başkanımıza da tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Koronavirüs döneminde böyle büyük büyük bir projenin hayata geçirilmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın çok büyük emeği var. Kendilerine tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut’a. El ele vererek Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir’den 50 milyonluk Sosyal Destek Paketi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Altay, “Bu kapsamda 50 milyon liralık bütçe ayırdık. Konya’da ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var diyen tüm hemşehrilerimizi Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen vatandaşlar için “İkinci büyük sosyal destek paketini” hayata geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandeminin tüm dünyada büyük zorluklar ortaya çıkardığını belirterek, “Bugüne kadar ihtiyacı olmayan insanların sosyal destek ihtiyaçları ortaya çıktı. Esnafımız dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Bazı sektörler ciddi sıkıntıya girdi ama Konya Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin ilk gününden itibaren hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başvurular başladı

Bu süreçte ikinci büyük destek kampanyası başlattıklarını, bu kapsamda 50 milyon liralık bütçe ayırdıklarını belirten Başkan Altay, “Konya’da ihtiyacı olanlara dağıtılmak için 50 milyon liralık bir kaynak Büyükşehir Belediyemiz tarafından kullanılıyor. Şu an itibariyle 12 bin esnafımıza biner liralık sosyal destek kartlarımız ulaştırmaya başladık, merkezin dışında. Merkezde de inşallah önümüzdeki hafta ulaştırmayı arzu ediyoruz. Ayrıca merkezin dışındaki 28 ilçemizde 6 binin üzerindeki vatandaşımıza 500 liralık sosyal kartlarını hesaplarına yükledik. Arkadaşlarımız onun dağıtımlarını gerçekleştiriyor. 10 bin ailemize 12 ay boyunca sosyal destekte bulunuyoruz. Onlar için kartlarına 3 milyon liralık yüklemeleri gerçekleştirdik. Ayrıca, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ‘sıkıntıdayım, ihtiyacım var, yardım almak istiyorum’ diyen insanlarımıza destek olmak için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Konya’da ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var diyen tüm hemşehrilerimizi Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum. İnşallah bayram önünden başlayarak onlara da sosyal desteklerimizi ulaştırmayı arzu ediyoruz “ diye konuştu.

Konya'mızda aç ve açıkta kimseyi bırakmayız

50 milyon liralık kaynağın tamamını sosyal destekte kullanacaklarını vurgulayan Başkan Altay, “Allah’ın izniyle Konya’mızda aç ve açıkta kimseyi bırakmayız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu zor günleri de hep birlikte el ele atlatacağımızdan eminim” dedi.

Mevlana Şehri Konya’da “Altın” dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Türbesi karşısında bulunan Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı’da yürüttüğü kentsel yenileme çalışmaları kapsamında bölgenin tarihi dokusuna uygun Türkiye’de çok konuşulacak bir projeyi hayata geçirecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı çevresinde başlatılan tarihi dönüşümde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli dönüşüm çalışmalarından biri olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da esnaflarla mutabık kalarak başlattıkları çalışmaların planladıkları şekilde devam ettiğini söyledi.

Mevlana Türbesi ile Tarihi Bedesten arasında tarihi dokuya uygun, Konya’ya yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya’nın önemli sorunlarından birisi olan ve yapıldığı günden beri tartışılan Mevlana Çarşısı’nın yıkım işlemlerini tamamladık. Altın Çarşı’da da tamamlanmak üzere. 2021 yılı içerisinde Altın Çarşı’yı ve Mevlana Çarşısı’nı yeni yüzüyle esnafımıza, Konya’ya, Türkiye’ye layık bir hale getirmeyi planlıyoruz. Burada amacımız; Mevlana Meydanı’ndan Bedesten, Aziziye Camii, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Alaaddin Tepesi’ne doğru bir hareket oluşturmak. Şehrimize değer katacak, Türkiye’de çok konuşulacak bir proje olacak. İşbirliği için tüm esnaflarımıza teşekkür ederim” dedi.

Konya’da tarihi doku ortaya çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephe sağlıklaştırma çalışmaları Alaaddin Caddesi’ndeki binaları payitaht şehir Konya’ya yakışır hale getiriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alaaddin Tepesi çevresinde başlattığı dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tarihi dokusuna uygun olarak titizlikle yürütülen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephelerinin iyileştirmesinde ilk etabın tamamlandığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etabın planlanan şekilde devam ettiğini belirten Başkan Altay, “Proje tamamlandığında Alaaddin Caddesi’ndeki tüm binaların payitaht şehir Konya’ya yakışır hale gelmesini arzu ediyoruz. Konya’mızın vizyon projelerinden olan ve şehrin çehresini değiştirecek projeyi, bölgeye en az rahatsızlık verecek şekilde bitirmek için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu. Başkan Altay, Konya’nın bütün projelerine destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’e teşekkür ederek, projenin Konya için hayırlı olmasını diledi. Proje kapsamında ilk etapta 12 bina, 60 bağımsız bölümün dış cephesi yenilenirken; ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonu tarihi dokuya uygun şekilde yürütülecek. İkinci etabın yaz aylarında tamamlanması planlanıyor.