Konyalı bakanlar, Akyürek'in kızının nikah şahidi oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya’da, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek'ın kızının da nikah şahidi oldu.04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ak Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek'in kızının nikah törenine katıldı.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Sümeyye Akyürek ve Süleyman Türk çiftine şahitlik eden bakanlar daha sonra Konya'daki programlara katıldı. Nikah törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik eski bakanı Ak Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Konya Valisi Yakup Canbolat, Karaman Valisi Fahri Meral, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Fidan Yüksel. Ak Parti Konya milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sümeyye Akyürek ve Süleyman Türk'ün nikahını kıydı. Çiftin nikah şahidi olan bakanlar genç çifte mutluluklar diledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 3+2 TAVSİYESİNİ HATIRLATTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, damada evlilik cüzdanını verdiği sırada, ''Cumhurbaşkanımızın 3+2 tavsiyesi de kulaklarına küpe olsun'' dedi.
İki bakan daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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