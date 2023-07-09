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Yerel Konya'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-07-09 11:24:00 -
Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yapılan rutin yol uygulamasında durdurulan bir araçtaki karı koca Eyüp E. (43) ile Fatma E'nin (38) hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine araçta yapılan aramada, 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta da narkotik köpeği "Alex" eşliğinde yapılan aramada, 82 bin uyuşturucu hap, 230 bin lira ele geçirildi. Araç sürücüsü Osman Y. (36) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Yorumlar

Sutcu IMAM

Sayın Bakanım Bu Millet sizi Dort gozle bekledi. Evlatları yok oluyor. Tum İllere genelge yollayın Polisin onunu acın cunku PVS kanununa gore Polisin eli baglı acın onun u bu Topragın cocukları Polısler Firavunun neferleri uyuşturucu satıcılarını yok etsin. Bu Milletin duası sizinle olacak sayın bakanım... Sabır Savaş Adım Musluman... Siz tesaduf olarak bakan olmadınız bunun biz bılıncındeyız....
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