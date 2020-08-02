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Aktüel

Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 20:25:39 -
Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet A. yönetimindeki 07 CGC 53 plakalı kamyonet, Meram ilçesi Pamukcu Mahallesi girişinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 BL 717 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Mehmet A. ve diğer araçta bulunan 5 kişi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen Mehmet A, hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza nedeniyle kısa süreyle araç trafiğine kapanan yol, polis ve kara yolları ekiplerinin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.



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