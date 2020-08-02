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Aktüel

Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 21:03:49 -
Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Olec Khabakhumov idaresindeki H142TC123 yabancı plakalı tır, Akşehir Doğrugöz mahallesi yakınlarında, Eray K. idaresindeki 42 UT 061 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Emirhan K. ve Emre K, ağır yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar, ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.


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