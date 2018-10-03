Konya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazamında 1 kişi hayatını kaybetti.03 Ekim 2018 Çarşamba 00:44
Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazamında 1 kişi hayatını kaybetti.
Fahmettin Erol (56) yönetimindeki 01 LE 025 plakalı otomobil, Yeni Karaman Çevre Yolu Fidanlık Kavşağı'nda, Necati Öz'ün (60) kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Öz, olay yerinde hayatı kaybetti.
Necati Öz'ün cenazesinin Ereğli Devlet Hastanesine morguna kaldırıldığı trafik kazasının ardından otomobil sürücüsü Erol gözaltına alındı.
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