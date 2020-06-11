  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 08:56:44 -
Konya'da minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya’nın Ilgın ilçesinde, minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erdal Yiğit (47) idaresindeki 52 PB 929 plakalı minibüs, TOKİ konutları girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Yiğit, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Sebahattin Arslan (34), Turgay Bozkurt (38) ve Arslan Yiğit (38) ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı