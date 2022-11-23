Konya'da 79 kişi yakalandı
Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Konya merkezde "kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, yağma ve gasp" gibi çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu aranan 79 kişi, gizlendikleri adreslerde yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 24 hükümlü cezaevine gönderilirken, 55 şüpheli de adli mercilere teslim edildi.