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Konya TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman sona eriyor? TOKİ başvuruları 2019

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TOKİ ile protokolü imzalanan 3+1 ve 2+1 sosyal konutlar için ön kayıtların başladığını söyledi. Kayıtlar Konya Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden alınıyor. Peki başvurular ne zaman sona eriyor? Konya TOKİ evleri için başvurular ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

12 Mart 2019 Salı 17:34
Konya TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman sona eriyor? TOKİ başvuruları 2019

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TOKİ ile protokolü imzalanan 3+1 ve 2+1 sosyal konutlar için ön kayıtların başladığını söyledi. Kayıtlar Konya Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden alınıyor. Peki başvurular ne zaman sona eriyor? Konya TOKİ evleri için başvurular ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

Konya TOKİ başvuruları ne zaman bitecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumun katılımı ile Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında imzalanan protokol sonrası 3+1 ve 2+1 konutlar için ön başvurular başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyhekim Hastanesi civarı Ardıçlı Mahallesinde yapılacak sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşların konut edinmesini kolaylaştırdıklarını belirterek, Konyaya sosyal konutları kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kuruma teşekkür etti. Sosyal hayatın yanı başında, ulaşım problemi olmayan iyi bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, Toplu Konut İdaresi tarafından belirlenen tarihler çerçevesinde 11-22 Mart tarihleri arasında vatandaşlarımızın başvuruları alınmaya başlandı. Emekli vatandaşlarımız 25 Mart-5 Nisan, en az yüzde 40 engelli olan vatandaşlarımız 8-12 Nisan, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri 15-19 Nisan tarihlerinde başvuru yapabilecekler. Son başvuru tarihi 19 nisan 2019

Konya TOKİ ile ilgili nereden bilgi alabilirim?

2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade; 3+1 konutlar için ise yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade yapılacak. 2+1lerin tahmini satış fiyatının 159 bin 600 lira, 3+1lerin tahmini satış fiyatının 243 bin 200 lira olduğu konutlar için banka şubelerine başvuru yapmadan önce Konya Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ön başvuru belgesi alarak, Karatay, Meram ve Selçuklu Halk Bankası şubelerine gidilmesi gerekiyor. Konya merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde en az bir yıldır oturanların başvurabileceği sosyal konutlarla ilgili detaylı bilgiye www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:34
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