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Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,652-1,698 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:03:56 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,652-1,698 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,764 1,764
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,652 1,698
Ekmeklik diğer buğday 1,635 1,680
Düşük vasıflı buğdaylar 1,602 1,698
ARPALAR
Arpalar 1,282 1,318
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,370 1,386

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