Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,652-1,698 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,652-1,698 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,764
|1,764
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,652
|1,698
|Ekmeklik diğer buğday
|1,635
|1,680
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,602
|1,698
|ARPALAR
|Arpalar
|1,282
|1,318
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,370
|1,386