Konya son dakika haberler
Son dakika Konya haberleri Konyalı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konya’da gelen son dakika haberine göre, Konya'da katliam gibi kaza yaşandı. TIR ile kamyonet çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Konya'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.