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Yerel Konya son dakika haberler
Yerel

Konya son dakika haberler

Son dakika Konya haberleri Konyalı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konya’da gelen son dakika haberine göre, Konya'da katliam gibi kaza yaşandı. TIR ile kamyonet çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 09:01:00 -
Konya son dakika haberler

Konya'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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