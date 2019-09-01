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Konya metrosu ne zaman yapılacak? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde Konyalıların merakla beklediği metro müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz." dedi.

01 Eylül 2019 Pazar 16:42
Konya metrosu ne zaman yapılacak? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde Konyalıların merakla beklediği metro müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullanarak Konyalıların beklediği haberi verdi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:42
  1. Konya metrosu ne zaman yapılacak?
  2. konya metrosü ne zaman

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