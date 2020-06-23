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Aktüel

Konya merkezli fuhuş operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:36:33 -
Konya merkezli fuhuş operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

KONYA (AA) - Konya merkezli iki ilde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya ve Çankırı'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Polis, iki ilde belirlenen 17 adrese düzenlediği operasyonda, 2'si kadın 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, Konya Eğtim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu kadınların, İl Göç İdaresine teslim edildikten sonra sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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