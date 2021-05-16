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Ekonomi Konya İl Sağlık Müdürlüğü bina inşaatı yaptıracak
Ekonomi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü bina inşaatı yaptıracak

Kadınhanı ASM+TSM+112 ASHİ binası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 13:00:00 -
Konya İl Sağlık Müdürlüğü bina inşaatı yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2120,5 M2 İnşaat Alanı Betonarme Karkas Bina Yapımı işinin 400 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. İhale 14.06.2021 tarih ve saat 10:00’da Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu’nda yapılacak.

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