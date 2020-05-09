  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya Bilim Merkezi sanal turla keşfediliyor

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı olan Konya Bilim Merkezi, sanal tur uygulaması ile keşfedilebiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:28:59 -
Konya Bilim Merkezi sanal turla keşfediliyor

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı olan Konya Bilim Merkezi, sanal tur uygulaması ile keşfedilebiliyor.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçiye kapalı olan Konya Bilim Merkezi, sanal tur uygulaması ile bilim meraklılarına hizmet veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi korona virüsle mücadele kapsamında ziyaretçiye kapatılmıştı. Salgın sürecinde evlerinde olan bilim meraklıları için Evde Bilimle Kal isimli bilimsel içerikler hazırlayarak Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalı üzerinden yayınlayan Konya Bilim Merkezi, sanal tur uygulaması ile de vatandaşların erişimine açıldı. Uygulama, ziyaretçilerin bilgisayarlarının mouse ve klavyelerini kullanarak Bilim Merkezi’nin içindeymiş gibi detaylı şekilde incelemelerine olanak sağlıyor. Bilim Merkezi’ni sanal ortamda ziyaret edenler; Genel Alanlar, Bilimin Sultanları, Atık Kazanı, Vücudumuz, Dünyamız, Evrenimiz, Yeni Ufuklar, Temel Adımlar, Atölye ve Laboratuvarlar, Astrosanat Atölyesi, Bilim Çocuk Kütüphanesi, Konferans Salonları, Planetaryum, Bistlab’ın detaylarını inceleyebiliyor. Konya Bilim Merkezi’nin sanal tur uygulamasına www.kbm.org.tr adresinden ulaşabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı