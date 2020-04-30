Konya Beyşehir Huğlu TOKİ sonuçları | TOKİ Konya isim listesi
Konya TOKİ isim listesi! Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen TOKU kura çekimleri yeniden başladı. Konya TOKİ başvurusunda bulunanlar “Konya Beyşehir TOKİ sonuçları” , “Beyşehir Huğlu TOKİ isim listesi” , “Konya TOKİ sonuçları” konularını araştırıyor. TOKİ Konya isim listesi.
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları ocak ayında sona erdi. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kuralar koronavirüs salgını sebebiyle bir süre ertelendi. Kuralar kısa bir süre önce yeniden başladı. İşte, detaylar.
Konya Beyşehir Huğlu TOKİ sonuçları | TOKİ Konya isim listesi
Konya’da TOKİ başvurusunda bulunanlar “Konya Beşyehir Huğlu TOKİ sonuçları” konusunu araştırıyor. Konya Beyşehir Huğlu kuraları 30 Nisan Perşembe günü 13.00'te başladı.
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