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Yerel Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı! Genç sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı! Genç sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı! Genç sürücü hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletteki genç hayatını kaybetti.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası ölümle sonuçlandı.

 

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Ordu-Samsun kara yolu Fatsa Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Cavit Atılkan'ın kontrolünü kaybettiği 28 ADN 109 plakalı motosiklet, yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Motosikletin sürücüsü Cavit Atılkan (21)  ile yanındaki Caner Yavan (21) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cavit Atılkan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Caner Yavan’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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