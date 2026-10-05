Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı oyuncusuydu! Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncusunun vefat haberi, sinema dünyasında üzüntü yarattı.

1950’li yıllardan itibaren Türk sinemasında çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam’ın önemli yıldızlarındandı.

Uzun yıllar sinema sektöründe yer alan usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkı sağladı. Arsoy, yıllar içinde “Altın Çocuk” olarak anılmaya devam etti.

Göksel Arsoy’un 90 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Sanatçının cenaze töreni Çarşamba günü gerçekleşecek.

KIZI AÇIKLAMA YAPTI

Göksel Arsoy’un vefatıyla ilgili kızı Aşkım Arsoy şu açıklamayı yaptı:

“Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00’da konuştum. 10.30’da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler.

Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak.”

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

15 Mart 1936’da Kayseri’de doğan Göksel Arsoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu. Yeşilçam’ın özellikle 1960’lı yıllardaki önemli yıldızlarından biri olan Arsoy, “Altın Çocuk” lakabıyla tanındı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitim gördüğü dönemde Yeşilköy Havalimanı’nda çalışan Arsoy, yapımcı Fuat Rutkay’ın yönlendirmesiyle 1957’de Sırrı Gültekin’in yönettiği “Kara Günlerim” filmiyle sinemaya adım attı. 1959 yapımı “Samanyolu” ile geniş kitlelerce tanındı ve birçok filmde Belgin Doruk’la başrolü paylaştı.

“Taş Bebek”, “Bulunmaz Uşak”, “Şafak Bekçileri”, “Kezban” ve “Altın Çocuk” gibi çok sayıda filmde rol alan Arsoy, kendi adına kurduğu film şirketiyle yapımcılık da yaptı. “Altın Çocuk” lakabını kendisine yönetmen Halit Refiğ verdi.

1999’da Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen Arsoy, 2017’de “Altın Çocuk” adlı otobiyografisini yayımladı. 2024 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü aldı.