Konkordato bile çare olmadı! 34 ülkeye ihracat yapan Türk tekstil markası iflas etti

Bursa'daki 39 yıllık tekstil firması resmen battı. Bursa İflas Müdürlüğü, firmanın iflasının açıldığını ve tasfiye sürecinin başladığını bildirdi.

Hem dünyada hem de ülkemizde ekonomik sorunlar nedeniyle şirketlerden iflas haberleri peş peşe geliyor. Son olarak kötü haber Bursa'dan geldi.

1985'te Bursa İnegöl Çarşısı‘ndaki bir dükkanda faaliyetlerine başlayan ve onlarca ülkeye ihracat yapan dev tekstil firması Armes Home iflas bayrağını çekti. Bursa İflas Müdürlüğü, firmanın iflasının açıldığını ve tasfiye sürecinin başladığını bildirerek alacaklılara çağrıda bulundu.

Bursa'da 4000 m2'lik tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat yapan Armes Home adlı firmanın konkordato süreci sonlandırıldı ve iflasına karar verildi.

İflas resmen açıklandı

1985'te Özgür Çeyiz isminde küçük bir işletme olarak İbrahim Özdemir ve Semra Özdemir tarafından Bursa şehir merkezinde bulunan İnegöl Çarşısı‘nda temelleri atılan daha sonra da Armes Home adını alan tekstil firması ekonomik sıkıntıları aşamayınca iflas etti.

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Mahkemeden çağrı

Bursa İflas Müdürlüğü, müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlardan yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri nive delillerini (senet, defter, v.s) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmelerini, müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmelerini, aksi halin İ.İ.K. 336. madddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği, müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmelerini ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacaklarını açıkladı.

İflas müdürlüğü, 15 Ağustos 2024 günü 14:00-14:30 saatleri arasında Bursa BAM 4. Kat C Blok "Hakim Savcı Yard. Uyg. Merk." adresinde 1. alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan etti.