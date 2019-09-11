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Kongre öncesi Saadet Partisi’nden Karamollaoğlu kararı

Saadet Partisi’nin 7. Olağan Kongresi 13 Ekim’de Ankara’da yapılacak. Kongre öncesinde Temel Karamollaoğlu ile devam edilmesi kararı alındı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:40
Kongre öncesi Saadet Partisi’nden Karamollaoğlu kararı

 SEZAİ ERHAN  YENİAKİT 

YenAkit’in edindiği bilgilere göre, Saadet Partisi'nin(SP) geçen hafta yapılan İl başkanları toplantısında 13 Ekim 2019 tarihinde yapılacak 7. Büyük Olağan Kongre hazırlıkları konuşuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile devam edilmesi kararı alındı.

GİK’te değişim yaşanacak

Yaklaşık 1100 delegenin davet edileceği kongrede, 75 kişilik Genel İdare Kurulu’nun(GİK) en az yüzde 30’unun değiştirileceği ve değişimin Başkanlık divanı ve danışma kurulunda da olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:40
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • ÜmitÜmit34 dk önce
    Devam edin Müslüm görünümlü ...
  • AlperAlper36 dk önce
    Başka hayin bulmazlarki
  • hercaihercai44 dk önce
    Selahattin Demirtas' la da devam edebilirdiniz, degisiklik olsun diye!Ya da Temelli!
  • Ercan polatErcan polat45 dk önce
    Çokta umurumuzdaydı . Akitt bu haberi Chp ve hdp. Ye ver

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