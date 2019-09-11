Kongre öncesi Saadet Partisi’nden Karamollaoğlu kararı Saadet Partisi’nin 7. Olağan Kongresi 13 Ekim’de Ankara’da yapılacak. Kongre öncesinde Temel Karamollaoğlu ile devam edilmesi kararı alındı.

SEZAİ ERHAN YENİAKİT YenAkit’in edindiği bilgilere göre, Saadet Partisi'nin(SP) geçen hafta yapılan İl başkanları toplantısında 13 Ekim 2019 tarihinde yapılacak 7. Büyük Olağan Kongre hazırlıkları konuşuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile devam edilmesi kararı alındı. GİK’te değişim yaşanacak Yaklaşık 1100 delegenin davet edileceği kongrede, 75 kişilik Genel İdare Kurulu’nun(GİK) en az yüzde 30’unun değiştirileceği ve değişimin Başkanlık divanı ve danışma kurulunda da olacağı belirtildi.

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