Komutandan HDP'li vekillere tokat gibi sözler!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde rutin bir yol kontrolü yapan jandarmalara zorluk çıkartan HDP'li vekillere komutandan tokat gibi sözler: Konuşmalarına dikkat et. Milletvekili olabilirsin ancak yüce devletimizin görevlisine bu şekilde konuşamazsın.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden geçen konvoyu durduran jandarma'ya, HDP'li vekiller güçlük çıkarttı.

Kontrol noktasında şarkı

HDP'li vekiller Ömer Öcalan ve Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu HDP konvoyu, Şanlıurfa Suruç'ta kimlik kontrolü için durduruldu.

Mehmetçikler, HDP'li vekillerin yola devam edebileceğini söyledi ancak milletvekilleri askerlere zorluk çıkardı.

Provoke etmeye çalıştı

Şarkıyı kapatmamak için direnen araçtakiler jandarmayı zorlamaya, provoke etmeye devam etti.

"Milletvekili olabilirsin"

Mehmetçik, HDP'li milletvekiline "Konuşmalarına dikkat et. Milletvekili olabilirsin ancak yüce devletimizin görevlisine bu şekilde konuşamazsın.

"Karışıklık çıkartmaya çalışıyorsun"

Milletvekili olman senin burada kabalık yapmanı gerektirmez. Ben burada sana devam et diyorum sen karışıklık çıkartmaya çalışıyorsun." diyerek, tepki gösterdi.