Komünist ülkeyi cilalayan İsmail Saymaz fena madara oldu

Türkiye'yi kötülmek için fırsat kollayan İsmail Saymaz, katıldığı bir canlı yayında Komünizm ile yönetilen Küba’ya övgüler yağdırdı. Ülkede sağlık ve eğitim hizmetlerine hiçbir ücret ödenmediğini söyleyen Saymaz, “Küba’da şad olmazsınız ama açlıktan ölmezsiniz” diyerek sanki Türkiye’de açlıktan ölen insanların olduğu algısını oluşturdu. Ülkede ete süte dahi para verilmediğini söyleyen Saymaz, Küba’ya övgüler yağdırdı.

Bu sözler sonrası Saymaz, Küba’da çekilen bir video ile rezil oldu. Ülkedeki marketlerde yeterli sayıda ürünün dahi bulunmadığının ortaya çıktığı görüntülerde, ülkede 3 aydır tavuk dahi bulmanın zorluğundan söz ediliyor. Ülkede bir doktorun aylık kazancının 50 dolar, öğretmenin ise 20-25 dolar olduğu belirtilirken, bu maaşlar karşılığındaki gıda fiyatlarının yüksekliği göze çarpıyor.

Eczanede doğru düzgün ilaç yok

Aymaz’ın sağlık hizmetlerine para verilmiyor dediği Küba’da eczanelerin durumu da görüntülere yansıdı. Görüntülerde eczane raflarının neredeyse boş olduğu ve ilaç sıkıntısının yaşandığı görüldü.