  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Komşular arasındaki gürültü kavgasında 3 kişi yaralandı
Gündem

Komşular arasındaki gürültü kavgasında 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gürültü yüzünden komşular arasında çıkan arbedede 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 05:06:00 -
Komşular arasındaki gürültü kavgasında 3 kişi yaralandı

Olay, gece yarısı Camiatik Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alt ve üst komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Ağız münakaşası sonrası arbede yaşandı. Çıkan kavga sonrası iki arkadaş ve karşı taraftan 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olaya müdahale etti.

"Polisi aramışım diye bana saldırdılar"

Arkadaşı G.S. ile birlikte darp edildiğini ifade eden E.K., "Ben, onları neden polise şikayet etmişim diye bana saldırdılar. Yalan olduğunu iddia eden varsa kamera görüntülerine baksınlar, gerçeği gösterir" diye konuştu. Olayla ilgili 6 kişinin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)
Gündem

Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tek adam' olmakla suçlayan Ali Babacan, tek adam olarak girdiği DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde ye..
ABD medyasından bomba Erdoğan itirafı: Böylesini görmedik
Gündem

ABD medyasından bomba Erdoğan itirafı: Böylesini görmedik

Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz ve Karabağ'daki tarihi başarıları dünya gündemine damgasını vurdu. Amerikan Foreign Policy dergisinde yayıml..
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay