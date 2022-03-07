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Dünya Komşu'dan Rusya'ya tepki: Kabul edilemez
Dünya

Komşu'dan Rusya'ya tepki: Kabul edilemez

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşının kabul edilemez olduğunu, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde bulunduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 12:25:00 -
Komşu'dan Rusya'ya tepki: Kabul edilemez

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da yaşananların kabul edilemeyeceğini dile getiren Garibaşvili , "Savaş hepimiz için kesinlikle kabul edilemez. Ukrayna'da yaşananlar kesinlikle kabul edilemez ve hepimiz Ukrayna'daki savaşın bitmesi ve bu trajedinin bir an önce sona ermesi için dua ediyoruz." dedi.

Garibaşvili, Ukrayna'ya tüm uluslararası platformlarda destek verdiklerini, bu ülkeye savaşın başından bu yana 140 ton insani yardım gönderdiklerini kaydederek, "Hükümetimiz adına, Ukrayna ve Ukrayna halkına tam dayanışma ve desteğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'den gelen ilaçlar artık Gürcistan pazarında satılacak

Öte yandan ülkesindeki ilaç fiyatlarının düşürülmesi için hükümet olarak attıkları adımlara değinen Garibaşvili, Türkiye'den yüksek kaliteli GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ilaçlarının ithal sürecinin başladığını ve artık eczanelerde de satışa çıktığını ifade etti.

Garibaşvili, ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirterek, "Ocak ayına çok aktif ve güçlü şekilde başladık. Tüm bölgede ve Avrupa'da benzeri görülmemiş yüzde 18 ekonomik büyüme sağladık." dedi.

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