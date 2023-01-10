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Gündem Komşu binlercesini Türkiye'ye iade etti! İmzalar atıldı! Kaçak kazılarla elde edilen 9 bin 940 sikke...
Gündem

Komşu binlercesini Türkiye'ye iade etti! İmzalar atıldı! Kaçak kazılarla elde edilen 9 bin 940 sikke...

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde, ülkeye kaçak yoldan sokulurken el konulan Türkiye'ye ait 2 bin 940 sikke Türk makamlarına iade edildi. Burgaz Bölge Gümrük Müdürlüğü'nde düzenlenen teslim töreninde iadesine ilişkin protokol imzalandı. Tarihi milattan öncesine dayanıyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-10 20:04:00 - 2023-01-10 20:10:05
Komşu binlercesini Türkiye'ye iade etti! İmzalar atıldı! Kaçak kazılarla elde edilen 9 bin 940 sikke...

Türkiye'den kaçırılan 2 bin 940 sikkenin iadesi için Burgaz Bölge Gümrük Müdürlüğü'nde bir tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Kültür ve Turizm Bakanlığından Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden Arkeolog Veysi Gündüz ve Bulgar yetkililer katıldı.

PROTOKOL İMZALANDI

Törende, Samsun'da kaçak kazılarla elde edilen ve Bulgaristan'a sokulan sikkelerin iadesine ilişkin protokol imzalandı.

Sikkelerin, milattan önce 1. yüzyıldaki Pontus Krallığı dönemine ait olduğu açıklandı.

Daire Başkanı Boz, AA muhabirine, Türkiye'den kaçırılan sikkelerin iadesine ilişkin protokolü imzaladıklarını söyledi.

Komşu ülkeler arasındaki bu dayanışmanın diğer ülkelere de örnek teşkil ettiğini belirten Boz, Bulgaristan'ın Türkiye'nin bu işbirliği taleplerine kuvvetli bir şekilde cevap verdiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın bu suçun azaltılmasına çok büyük etki ettiğini söyledi.

ALMANYA'DA SATILACAKTI

Törene katılan Burgaz Bölge Gümrük Müdür Yardımcısı Krasimir Fuçeciev ise Türkiye ile verimli bir işbirliği yaptıklarını söyledi.

Fuçeciev, sikkelerin, Almanya'da bazı koleksiyonculara satılmak üzere 2018 yılında yakalandığını hatırlattı.

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