Kolombiya'da yerlilerin protestosunda 11'i polis 23 kişi yaralandı
Kolombiya'da bir grup yerlinin hükümet karşıtı protestosunda çıkan olaylarda 11'i polis, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.
Başkent Bogota'nın merkezinde yürüyüş yapan yerliler, bir süre sonra güvenlik güçleriyle taşlı sopalı çatışmaya girdi.
Çıkan olaylarda, 5 sivil, 7 toplu ulaştırma çalışanı ile göstericilerin arasında kalan polislerden 11'i sopalarla yaralandı.
Göstericilerinden bazılarının otobüs duraklarına ve kamu mallarına zarar vermesi üzerine müdahalede bulunan polis, grubu biber gazıyla dağıtmaya çalıştı.
Olayların büyümesi üzerine bölgeye takviye gönderilen Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD, eylemcilere tazyikli su ve gaz bombası ile müdahale ederek bölgede düzeni yeniden sağladı.