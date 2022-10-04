Kolay uyumak için yapabileceğiniz 10 basit eylem! Hemen uyumak için: 10,11 saniyede uyuma yöntemi

İnsomnia ne demek?

Uykusuzluk (Insomnia) , kişinin uykuya dalmasına engel olan veya uyumamasına neden olan bir uyku hastalığıdır.

Uyuyamama nedenleri: Dalma bozukluklarına yol açabilecek yaygın nedenler arasında şunlar yer alıyor: Stres ve yorgunluk, fiziksel veya psikiyatrik hastalıklar, sigara ve alkol kullanımı, aşırı kahve tüketimi veya gece yatış saatlerine yakın kahve tüketimi, değişken çalışma saatleri, kullanılan bazı ilaçlar, beslenmeye ilişkin sorunlar yer alıyor.

İnsomnia nasıl geçer? İnsomnia Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnsomnia tedavisi altta yatan odak hastalığın iyileştirilmesi ve / veya uyku düzeninin sağlanması ile yapılır. Bazı vakalarda hekim, ilaç reçete edebilir. Ayrıca insomnia tedavisi amacıyla kişiye bilişsel davranış terapisi de uygulanabilir...

Peki, vaktimiz olmasına ve istememize rağmen uyuyamıyorsak, yani uykusuzluk çekiyorsak evde ne yapmalıyız?

Doğduğu günden itibaren ise fiziksel olarak tüm vücut, organlar, damarlar yıpranır ve hücre yenilemesi gerçekleşmez. Yıllar geçtikçe insanın vücudunda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar. Bu hastalıkların bir kısmı yaşa bağlıdır bir kısmı ise kişinin kalitesiz yaşam şekli, kötü alışkanlıkları veya sağlığa erişim olanaklarının yetersizliğinden ileri gelir. Aslında kişilerin temel bazı kurallara uyması bile sağlıklarına ciddi anlamda olumlu katkı sağlayacaktır. Bunlardan birisi de "kaliteli ve yeterli gece uykusudur. Fakat pek çok kimse uykuya dalmakta zorluk yaşar, kesintisiz uyuyamaz ve elbette bu sorunu için çareler arar. İşte, 11 saniyede uyuma yöntemi nedir, nasıl yapılır ve konu hakkında çok daha fazlası haberimizde...

Sağlıklı olmanın bir önemli şartı da yeterli ve kaliteli uyumaktır; uyuma yöntemleri arasında yer alan 11 saniyede uyuma tekniği bu amaçla kullanılmaktadır.

10,11 Saniyede Uyuma Yöntemi Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanların sağlıklı, doğal gıdaya, kaliteli suya erişme imkanı her geçen gün zorlaşmaktadır. Musluktan akan suyu bugün tüketmek imkansızdır. İçme suyunu satın almak zorunda kalan çağın insanı kaliteli hava da soluyamamaktadır.

Sağlıklı oksijen bulamamak yani sağlıklı hava soluyamamak ciddi bir sağlık sorunudur. Bir de stresli yaşam biçimi "uykuya geçememek, uyuyamamak" gibi başka bir soruna da zemin hazırlamaktadır. Oysa yorucu bir günün ardından ancak kaliteli bir uyku insanın vücudunun yeni güne hazır olmasına olanak sağlar. Uyuyamamak, sağlıklı bir uykuya dalamamak pek çok nedenden kaynaklanabilir. Uykusuzluğun bazı sebepleri şunlar olabilmektedir:

Gün içerisinde aşırı kafein tüketimi.

Uykuya dalınacak odanın ısısının uygun olmaması. Aşırı soğuk veya aşırı sıcak bir yatak odasında uyumak güçleşir.

Uyku için seçilen ortamın sessiz bir ortam olmaması ya da dış etkenlerden kaynaklanan gürültü ve ses.

Gün içerisinde yaşanan stresli durum ve olayların etkisinden kurtulamamak.

Dünyada milyonlarca insanın uyku problemi olduğu bilinmektedir. Çeşitli yöntemleri deneyerek bu sorununu aşmaya çalışan insanların son zamanlarda işittikleri "11 saniyede uyuma yöntemi" de uygulanabilir bir başka yöntemdir. 11 saniyede uyuma yöntemini denemek isteyen kişiler için aşama aşama bu yöntemin uygulama şeklini açıklayalım:

Öncelikle en sevdiğiniz uyuma pozisyonunuzu alın. Sonra vücudunuzu gevşetin.

İkinci aşama "yüzün gevşetilmesi"dir. Alın, çene bilhassa gevşetilmelidir.

Gözlerin rahatlatılması en önemli kısımdır. Hafif kapalı gözlerinizin boş boş baktığını hayal edin.

Dördüncü aşama ise kafanızda hiçbir şey hayal etmeyin, hatta düz siyah ir duvar hayal edin. Tüm bu aşamaları uyguladığınızda 11 saniye içerisinde uyuduğunuzu göreceksiniz.

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Uyku Kaçınca bu uyuma taktiklerini deneyin!

Kolay Uyumanın Yolları

1. Düzenli Saatlerde Uyuyun

Vücudunuzu uyku konusunda disipline sokmak için düzenli saatlerde uyuyun. Örneğin her gün en geç 00:00 ‘da yatıp sabah 06:00’da uyanmaya özen gösterin. Böylece hem yeteri kadar uyumuş olacak hem de sabah erken kalktığınız için ertesi gece 00:00’da hiç zorlanmadan uykuya dalabileceksiniz.

2. Gece Yemeklerini Terk Edin

Akşam saat 21:00’den sonra meyve sebze haricinde bir şey yiyip içmeyin. Özellikle alkol, kafein, nikotin içeren ürünlerden kesinlikle uzak durun. Midenin aldığı besinleri öğütmesi için 4-5 saatlik bir süreye ihtiyacı vardır. Mideniz bu işlemlerle uğraşırken sizin uyumanız oldukça zor olacaktır.

3. Uygun Yastık Kullanın

Her insanın vücudu farklıdır. Bu nedenle farklı ürünlerle rahat eder. Vücudunuza en uygun olan yastığı deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz. Rahatça uykuya dalabildiğiniz bir yastık bulduğunuzda sürekli onu kullanmaya özen gösterin.

4. Ortam Sıcaklığını Dengeleyin

Uyuduğunuz oda ne çok sıcak ne de çok soğuk olsun. Vücudunuz aşırı sıcak ya da soğuk bir ortamda ısısını dengelemeye çalışacağı için uykuya dalmanız zor olacaktır.

5. Dertleri Değil Koyunları Sayın

Hepimizin günlük yaşantısında birçok dert ve sıkıntıları olabilir. Derdim yok diyen insan sayısı yok denecek kadar azdır. Hal böyle olunca kafamızı yastığa koyduğumuz zaman sıkıntılarımız hemen aklımıza gelir. Bu konuda yapabileceğiniz tek şey düşüncemizi farklı yönlere çekmektir. Size basit gibi gelebilir ancak “çitten atlayan koyunları saymak” diğer düşüncelerinizi unutup uykuya dalmanızı sağlayacak çok basit ve etkili bir yöntemdir. Deneyin ve sabah uyandığınızda kaç koyun saydığınızı hatırlamaya çalışın. Emin olun hatırlayamayacaksınız.

6. Yatağa Temiz Girin

Özellikle uyumadan önce ayakları yıkamak, hem hijyenik açıdan arınmamızı hem de vücudun rahatlamasını sağlayacaktır. Ayrıca ayaklarınızı yıkamanız, uyku boyunca toksinlerin atıldığı gözenekleri açarak toksin atımına hazır hale getirecektir.

7. Uygun yatak kullanın

Teknoloji oldukça gelişti markalar modeller çoğaldı. Hala kanepede uyuyorsanız ve uykusuzluktan şikayetçiyseniz hemen kendinize uygun güzel bir yatak bulmalı ve uyku gibi bir nimetin tadını çıkarmalısınız.

8. KBB Muayenesi Olun

Kulak, burun ve boğaz vücudumuzun en önemli bölgelerindendir. Burnumuzdaki, kulağımızdaki ya da boğazımızdaki bir sıkıntı rahat uyumamıza engel olacaktır. Geniz eti problemi, sürekli şişen bademcikler, kulağınızda hafif de olsa nükseden bir ağrı uykumuzu mahvedebilir. Bundan dolayı ilk fırsatta bir KBB uzmanına muayene olun ve onun yönlendirmesi ile hareket edin.

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9. Akşam Yemeğinden Sonra Süt İçin

Sütün faydalarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Akşam yemeğinden sonra içeceğiniz bir bardak süt midenizi fazlasıyla rahatlatacaktır. Aynı zamanda yoğurtta tüketebilirsiniz. Uykunuza çok olumlu katkıları olacağından şüpheniz olmasın.

10. Bu maddeyi siz değerli takipçilerimize ayırdık. Daha önce uyku problemi yaşamış ve bunu atlatmış olabilirsiniz ya da güzel bir uyku için güzel bir fikriniz varsa bunu yorumlar kısmında paylaşarak diğer okurlarımızın faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Gece uyuyamayınca ne yapmalıyız? Kısaca

Daha İyi Bir Uyku İçin Önerileri

*Uykuyu Bozan Yiyecek ve İçekleri Tüketmeyin.

*Alkolden Uzak Durun.

*Uyku Rutininizi Oluşturun.

*Gündüz Değil Gece Uyuyun, Şekerleme Yapmayın.

*Yatma Saatine Yakın Egzersiz Yapmayın.

*Uyku Hijyenini Sağlayın.

*Uykunun Gelmesini Yatakta Beklemeyin.

*Yatmadan Önce Yediklerinize Dikkat Edin.

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