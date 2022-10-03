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Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler

2022-10-03 16:57:16
Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler

Modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik, asosyal yaşam ve kötü beslenme beyni olumsuz etkiliyor. Uzmanlar beslenmenin hafızayı güçlendirme konusunda önemli bir yere sahip olduğunu söylüyor. Gün içerisinde tüketilen gıdalar vücudun birçok bölgesine olumlu ya da olumsuz şekilde etki ediyor. Hafızanızı güçlendirmek için hangi besinleri yemek gerekiyor? Kötü olarak nitelendirilen gıdalar kötü, faydalı olarak nitelendirilen gıdalar ise olumlu etkiler gösteriyor. Hafızanızı her daim canlı ve güçlü tutmanız için beslenmenize özen gösterin. İnsanların beslenme şekli, neler tükettiği, hangi gıdalara yöneldiği sağlık açısından büyük önem taşıyor. Vücuda giren sağlıksız gıdalar hafıza başta olmak üzere birçok organı ve yapıyı olumsuz etkiliyor. Günlük yaşam içerisinde hızlı tempoya ayak uydurabilmek için tüketilen gıdalar hafızayı yavaşlatıyor. Sağlıklı bir beyin için önereceğimiz bu besinleri tüketin. İşte ders çalışırken hafıza güçlendirici, unutkanlık, hafıza güçlendirin vitamin deposu besinler ve zararlı besinler...

#1
Foto - Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler

Hafıza da beynin ve zihnin belleğini oluşturan en önemli parçalardan birisi olduğu için onu en iyi şekilde beslemek ve zinde tutmak gerekiyor. Bazı besinler hafıza sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Yanlış beslenme vücudun sağlığını etkilediği gibi hafızayı da yavaşlatabiliyor. İşte sofranızdan uzak tutmanız gereken hafıza düşmanı besinler... Bu besinler en büyük hafıza düşmanı! Sofranızın yakınından bile geçirmeyin. Margarin- Margarin ve diğer işlenmiş gıdalarda bulunan trans yağ asitleri beyniniz için son derece kötüdür. Trans yağ tüketiminin hücreler arası iletişimi engellediği bilinmektedir. Ek olarak, beyni iltihaplanmadan koruyan omega 3 yağ asitlerinin etkilerini yok ederler. -Şekerli yiyecek ve içecekler- Çok fazla şekerli yiyecek veya şekerli içecek tüketmek hafıza sorunlarına neden olabilir ve çeşitli araştırmalara göre Alzheimer hastalığının erken belirtilerinin başlamasını tetikler. Fast foodlar- Çok miktarda yağ, tuz ve katkı maddeleri içeren fast food ürünleri vücut ve beyin sağlığı için en çok işlenmiş ve en az tavsiye edilen besinlerdendir. Gazlı içecekler- Gazlı içecekler birçok şeker ve katkı maddesi içerir. Yüksek dozlarda olabilen maddeler nöronların çalışmasını zora sokar.

#2
Foto - Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler

Hamur işler- Yüksek yağlı bir diyetin yeni nöronların oluşumunu ve büyümesini sınırlandığı bilinmektedir. Uzun süre bu tür bir beslenmenin izlenmesi depresyondan Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara kadar değişen beyin bozuklukları riskini arttırır. Kızarmış yiyecekler- Kızarmış yiyecekler, tüm yağlı yiyecekler gibi nöronlarınız için kötüdür. Mümkün olduğunca beslenmede sınırlandırılmalıdırlar. Hazır yemekler- Donmuş yemekler ve hazır çorbalar gibi hazır yemekler de yüksek oranda işlenebilir ve bu nedenle hafızaya olumsuz etki edebilir.

#3
Foto - Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler

Cipsler- Cipsler, işlenmiş kek ve bisküvi gibi aperatifler nöron sağlığı ve hafıza için önerilmeyen ultra işlenmiş gıdalar arasındadır. İşlenmiş etler- Hafıza işlenmiş et tüketiminden de etkilenir. Kötü kolesterole dönüşen doymuş yağlar kalbi ve beyni olumsuz etkiler. Damar duvarlarına yapışan kötü kolesterol, kanın vücutta daha az dolaşmasına ve beyin daha az besin almasına neden olur. Bu da hafızada bozukluklara yol açar. Alkol- Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.

#4
Foto - Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler

Hafıza güçlendirici besinler Sağlıklı besinleri, doğru miktarda tüketmenin insan sağlığına katkısı büyük. Mesela karaciğerimiz için enginar yer, böbrek salığımız için su içmeyi ihmal etmemeye çalışırız. Benzeri örnekler fazlasıyla artırılabilir. Peki beynimiz ve daha güçlü bir hafıza için ne yememiz gerektiğini biliyor musunuz? Güçlü bir beyin ve hafıza için işte 8 besin…

#5
Foto - Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler

Zerdeçal- “Kurkumin” adı verilen etken maddesi ile zerdeçal, güçlü ve doğal bir antioksidan. Tarih boyunca tedavi amaçlı olarak kullanılmış olan bu kök bitkisi, beynin oksijenlenmesine, bilgiyi öğrenmenize ve işlemenize yardımcı olur. Zerdeçalda bulunan kurkuminden tam olarak faydalanmak içinse zerdeçalı yağ içinde hafif ısıya maruz bırakmak gerekir. Sebze veya et yemeklerinizi bitkisel yağ ve zerdeçalla sote etmek bunun için çok ideal bir yöntem. Kurkumin içeren bir gıda takviyesi kullanımında ise emilimi yüksek ve standartlara uygun olanları seçmeye özen göstermelisiniz. Yağlı tohumlar Yağlı tohumlar ‘beyin dostu’ nitelemesini sonuna kadar hak ederler. Sağlıklı yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengin olan ceviz, badem, fındık, keten tohumu ve çörek otu özellikle yüksek oranda vitamin E içerirler. Antioksidan kapasitesi yüksek olan E vitamini, hücre zarlarını serbest radikallerden korur ve zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. Beyin sağlığı için gerekli yüksek omega 3 içeriğiyle cevizin bir adım öne çıktığı yağlı tohumları günde 1 avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketmenizde sayısız fayda var.

#6
Foto - Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler

Yeşil yapraklı sebzeler- A ve K vitaminlerinden zengin ıspanak, karalahana, pazı, brokoli, roka, dereotu, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler posa ve yüksek antioksidan içerikleriyle sadece beyni değil ‘ikinci beyin’ olarak nitelenen bağırsakları da destekleyen harika besinler. Aynı zamanda C vitamini deposu ve lif kaynağı olan yeşil yapraklı sebzeler anti-inflamatuar özellikleriyle beyni hasarlara karşı korumaya da yardımcı olurlar. 1 kase yeşil yapraklı sebze tavsiye edilen günlük C ve K vitamini alımının tamamını karşılarlar. Yeşil yapraklı sebzeleri çiğ ya da hafif pişirerek-örneğin buharda-tüketmenin vitamin kaybını önleyeceği ise unutulmamalı. Yaban mersini- Yaban mersini ve diğer koyu renkli çilek gibi meyveler, tıpkı yeşil yapraklı sebzeler gibi anti-inflamatuar ve antioksidan etkilerinin oldukça güçlü besinler. Antioksidanlar beynin yaşlanmasına ve nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlayan oksidatif strese karşı savaş açarlar. Özellikle yaban mersininin, içindeki antioksidanlarla beyin hücreleri arasındaki sinyal iletimini geliştirebileceği gösterilmiştir. Yaban mersini aynı zamanda hafızayı iyileştirmeye ve kısa süreli hafıza kaybını geciktirmeye de yardımcı olur. Mevsiminde taze yemenizin önerildiği koyu renkli çilek gibi meyvelerden, mevsimi dışında dondurulmuş ya da kurutulmuş olarak tüketerek de faydalanabilirsiniz.

#7
Foto - Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler

Kakao- Kakao ve çikolatanın mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin üretimini artırdığı bilinir. Aynı zamanda beyni ve bilişsel işlevlerini destekleyici flavonoidlerden zengin kakao, özellikle beynin öğrenme ve hafıza işlevlerine ek olarak kısa süreli belleği güçlendirmeye katkı sağlar. Araştırmalar, kakaodaki flavonoidlerin hafızayı geliştirmeye ve yaşla ilişkili zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu özelliklerden faydalanmak için ise beyaz ve sütlü çikolataları bir kenara bırakıp en az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolataları ya da kakao tozunun kendisini tercih etmeniz gerekir. Yağlı balıklar- Omega 3 yağ asidi kaynağı yağlı balıklar, hafızayı geliştirmede ve beyin gücünü artırmada en önemli besin öğelerinin belki de başında yer alır. Omega 3 yağ asitleri, sinir hücreleri arasındaki elektrik sinyalini teşvik ederek beynin daha iyi ve hızlı şekilde iletişim kurmasını sağlar. Ayrıca zihinsel konsantrasyonu ve hafızayı iyileştirmeye yardımcı olur. Yeterli omega 3 alımı için tercihen küçük ve yüzey balıklarını mevsiminde haftada 2 veya 3 defa tüketmek ve yüksek ısıda kızartmadan uzak durmak gerekir. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) balık tüketiminin yetersiz olduğu durumlarda ise omega 3 takviyesi alınmasını öneriyor.

#8
Foto - Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler

Yumurta sarısı- Yumurta, beyin sağlığı ile ilişkili besin öğelerinin küçük bir kabuk içinde toplandığı mucizevi bir besin. Özellikle yumurta sarısı, beyin fonksiyonlarını ve gelişimini desteklemek ve ruh halini düzenlemek için önemli olan B grubu vitaminleri, folik asit ve kolin açısından zengin bir kaynak. Yumurta, içeriğindeki kolin maddesinin, mutlulukla ilgili hormon üreten bir kimyasal olan betaine parçalanması özelliğiyle de öne çıkar. Kemik suyu- Doğru teknikle hazırlanan kemik suyu bağışıklık sistemini ve beyin sağlığını destekleyebilecek bir başka besin. Kolojen ve hiyalüronik asit içeriğiyle kemik suyu, oksidatif stresin azalmasına yardımcı olur. Prolin ve grisin amino asitleriyle de beynin ve bağ dokunun iyileştirilmesine katkı sağlar. İlikli kemiklerin en az 12 saat kısık ateşte kaynatılmasıyla elde edilebilecek besin değeri yüksek kemik suyuna tercihen biberiye, soğan ve sarımsak eklenerek beyin sağlığını desteklemek mümkün. Kemik suyunu 1 hafta kadar buzdolabında, 3 aya kadar ise derin dondurucuda muhafaza ederek tüketebilirsiniz.

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