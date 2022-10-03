Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler

Hafıza da beynin ve zihnin belleğini oluşturan en önemli parçalardan birisi olduğu için onu en iyi şekilde beslemek ve zinde tutmak gerekiyor. Bazı besinler hafıza sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Yanlış beslenme vücudun sağlığını etkilediği gibi hafızayı da yavaşlatabiliyor. İşte sofranızdan uzak tutmanız gereken hafıza düşmanı besinler... Bu besinler en büyük hafıza düşmanı! Sofranızın yakınından bile geçirmeyin. Margarin- Margarin ve diğer işlenmiş gıdalarda bulunan trans yağ asitleri beyniniz için son derece kötüdür. Trans yağ tüketiminin hücreler arası iletişimi engellediği bilinmektedir. Ek olarak, beyni iltihaplanmadan koruyan omega 3 yağ asitlerinin etkilerini yok ederler. -Şekerli yiyecek ve içecekler- Çok fazla şekerli yiyecek veya şekerli içecek tüketmek hafıza sorunlarına neden olabilir ve çeşitli araştırmalara göre Alzheimer hastalığının erken belirtilerinin başlamasını tetikler. Fast foodlar- Çok miktarda yağ, tuz ve katkı maddeleri içeren fast food ürünleri vücut ve beyin sağlığı için en çok işlenmiş ve en az tavsiye edilen besinlerdendir. Gazlı içecekler- Gazlı içecekler birçok şeker ve katkı maddesi içerir. Yüksek dozlarda olabilen maddeler nöronların çalışmasını zora sokar.