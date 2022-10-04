Ayak banyosuyla vücuttaki pislikler nasıl atılıp rahatlanır? Tuzlu su ayak banyosu! Ayak detoksu suyun rengi...

Kendi ayağınız için kürleri hazırlarken malzemelerin konsantrasyonunu değiştirmekte özgürsünüz. Bu yolla daha fazla fayda elde etmek mümkün!

Şişmiş ayaklar için kontrast banyoları

Farklı sıcaklıklarda su, ayaklarda daha iyi kan dolaşımını teşvik etmek için oldukça iyi çalışır. Yine de, kullandığınız suyun çok sıcak olmadığından emin olun. 2 kova alın ve birincinin yarısını sıcak, ikincinin yarısını soğuk suyla doldurun. Ayaklarınızı 10 dakika sıcak suya batırın, daha sonra soğuk suda 10-12 dakika koyun. Sıcak suya geri dönün ve ayaklarınızı 5 dakika daha orada tutun.

Aromatik narenci sayesinde ayak kokusundan kurtulun

Bu yöntem sadece kötü kokularla ve terlerle savaşmakla kalmaz, aynı zamanda ağrıyan ayakları yatıştırmanın da mükemmel bir yoludur. Ilık su ile hazırladığınız ayak banyosuna bir limon ve bir portakal (tümü tamamen dilimlenmiş) ekleyin. 4 damla nane yağı, 4 damla çay ağacı yağı ve 3 çorba kaşığı kabartma tozu ekleyin. Yaklaşık yarım saat boyunca ayaklarınızı karışımın içine batırın.

Stresi azaltmak için okaliptüs

Kendinizi daha rahat ve sakin hissedeceğiniz bu spa esintisi, ayak banyosundan uzun sürmeyecek. Ilık suyla dolu bir kaba istediğiniz bazı rahatlatıcı epsom tuzlarını ekleyin ve 10-12 damla okaliptüs yağı ile devam edin. 20-30 dakika ayaklarınızı ıslatın.

İş yerinde uzun bir günün ardından iyileşmek için bitkisel yöntem

Bu ev ilacı vücudun düzgün çalışmasına yardımcı olur, özellikle de birkaç saat yürüdükten veya oturduktan sonra. Alacağınız faydalı etkiler arasında; detoksifikasyon ve daha sağlıklı bir cilt rahatlamanın bonusu olacak. Güzel kokulu bitkiler ayrıca ruh haliniz için harikalar yaratır ve tamamen rahatlamanıza yardımcı olur.

Ilık suyla ayak banyosu yapın; 2 çorba kaşığı epsom veya deniz tuzu, 1 çorba kaşığı kabartma tozu, 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı ve ne isterseniz – maydanoz, biberiye veya nane ekleyin. Bir tülbent içerisinde otları bağlayabilir, böylece banyonuzu temiz tutabilirsiniz.

Ağrılı kasları yatıştırmak için lavanta banyosu

Lavanta, doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Bu banyo, ağrılı eklemleri yatıştırmaya yardımcı olacak ve kaslara rahatlama getirecek, güzel aroma ise aklınızı sakinleştirecek. Ilık su banyosuna 1/2 bardak Epsom tuzu, 2 çorba kaşığı kabartma tozu ve 6 damla lavanta yağı ekleyin. Ayaklarınızı orada 15 ila 30 dakika bekletin.

Sarı ayak tırnakları için limon suyu banyosu

Bu serinletici banyo, sarı lekelerin tırnaklardan alınmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda limon dilimlerinin sorunlu bölgelere direkt teması olduğundan bu durum ekstra işe yarıyor. Bir ayak banyosu için; suya bir çorba kaşığı taze limon suyu ekleyin ve ayak parmaklarınızı karışımın içine batırın.

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Ayakları rahatlatmak için tuzlu su tarifi

Bir kova, bileğe gelecek kadar ılık su ile doldurularak içerisine 1 adet taze sıkılmış limon suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı da deniz tuzu eklenir. 10 dakika boyunca bu suda bekletilen ayaklar bir lif yardımıyla ölü derilerden arındırılır.

Ayak detoksu suyun rengine dikkat!

Bakım uzmanları, detoks sonrasında suyun içinde oluşan renklerin de bir anlamı olduğunu belirtir. Suyun içinde siyah renk yoğunluk gösteriyorsa, karaciğerinizde toksin fazlalığı vardır anlamına gelir. Beyaz parçacıklar enzim düzensizliği yaşadığınızı gösterir.

Epsom tuzunı iltihabı azaltmak için kullanın

Epsom tuzu ağrı ve iltihaplanma durumlarında oldukça iyi bir etkiye sahiptir. Dahası, bu banyo daha rahat hissetmenize ve konsantrasyonunuzu iyileştirmenize yardımcı olmak için harika bir çözümdür. Tuzdan 2-3 yemek kaşığı alın ve ılık su banyosuna koyun. 10 ila 15 dakika boyunca ayaklarınızı karışıma batırın. Tuz cildi kurutabilir, bu nedenle bu işlemden sonra ayakları nemlendirmek önemlidir.

Kuru ciltler için kabartma tozu banyosu

Ölü cildi ayaklarınızdan çıkarmak istiyorsanız, kabartma tozu içeren ılık bir banyo en iyi çözüm olabilir. Bu ilaç herkese yardımcı olmaz: kabartma tozu tahriş edici olabilir ve cildi bile kurutabilir. Hassas bir cilde sahip olan ya da alerjisi olan insanlar ayak spasından uzak durmalıdır. Ayak banyosu için, ılık suyla dolu bir kovaya 2-3 çorba kaşığı kabartma tozu ekleyin ve 10-20 dakika boyunca ayaklarınızı orada bekletin. Bu işlemden sonra bol miktarda nemlendirici uygulayın.

Çok amaçlı sirke ıslatın

Elma sirkesi hızlı bir şekilde şişmiş ayak ve ayak bileklerine rahatlama sağlayacaktır. Kuru ve çatlamış ayakları yatıştırmaya yardımcı olabilir. Bu banyo ayrıca ayak kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir. Sirke, iyi antifungal özelliklere sahiptir. Bu nedenle ayak tırnağı mantarı olanlar da denemek isteyebilir. Bu banyo için soğuk su kullanın, böylece cildi kurutmazsınız. 1 ölçü sirkeyi 2 ölçü suyla karıştırın ve ayaklarınızı 10-15 dakika kadar karıştırın. Sirkenizin güçlü kokusunu daha keyifli hale getirmek için uçucu yağları kullanabilirsiniz.

Sertliği azaltmak için salatalık banyosu

Bu ev yapımı tedavi, şişmiş ayaklarda harika sonuç verir. Salatalık aynı zamanda süper bir nemlendiricidir. Bir adet salatalığı ince dilimler halinde kesin. Dilimleri ayaklarınızın üzerine koyun ve gevşek bir bandajla kapatın. 20-30 dakika sonra çıkarın ya da sadece salatalığın suyunu alın ve ayak banyosunun suyuna ekleyin. Daha sonra bu karışımı ayaklarınıza uygulayın.

30 Dakika İçinde Vücuttaki Tüm Toksinleri, Pisliği Atma Kürü

Ne Lazım?

Eczane bezi(yapışkanlı olmalı)

1 Tane Soğan

Sarımsak 5 Diş

1 Çift çorap (temiz olmalı)

Nasıl Yapılır ve Uygulanır?

Bir tencereye 2 su bardağı suyu boşaltın ve ocakta kaynatın, kaynayan suyu ocaktan alın ve küçük küçük doğradığınız sarımsak ve soğanı içine atın. 15 dakika kadar beklettiğiniz suya eczane bezini yapışkanı suya deymeyecek şekilde batırın. Gece yatmadan önce ayağınıza yapıştırın çorabı üzerine giyin. Sabah uyandığınızda bezin renginin kahverengi olduğunu göreceksiniz. Bezdeki renk ne kadar koyuysa o kadar çok toksin vücudunuzdan atılmış demektir.

Ayak banyoları çeşitli durumlarda iyi çalışsa da, bunların ilaçların yerini tutamayacağını hatırlamak önemlidir. Ayrıca, akciğer rahatsızlıkları, alerji, diyabet, kalp rahatsızlıkları, düşük tansiyon ve diğer bazı rahatsızlıkları olanlar ayak banyolarını denemeden önce doktorlarına danışmalıdır.

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