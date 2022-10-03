İyot kaynağı deniz börülcesinin 5 süper faydası! Deniz börülcesi hangi yemekle yenir, salatası nasıl yapılır?

Deniz Börülcesi Nedir?

Deniz börülcesi, ıspanakgillerden bir bitkidir ve deniz kenarlarında suların çekilmesinden sonra verimli bir şekilde büyümeye başlar.

Kendine has bir ekşiliği ve tuzlu tadı bulunur.

Türkiye’de kurşun otu yahut tuzlu ot olarak da tüketilmektedir.

Salatalarda ve yemeklerde lezzetli şekilde kullanılır.

Nisan ayı deniz börülcesi mevsimi olarak bilinir ve bu aydan itibaren en taze şekilde deniz börülcesi temin edilir.

Deniz Börülcesi Nerede Yetişir?

Deniz börülcesinin yaygın olarak yetiştiği yerler Akdeniz ve Ege kıyılarıdır. Tuz Gölü çevresinde de bu bitkiye rastlanır. Kendiniz yetiştirmek istediğinizde; bu bitkinin tuzlu ve çamurlu toprakları sevdiğini muhakkak bilmelisiniz. Bahçede yetiştirmek istediğinizde, deniz kumu ve topraktan oluşan bir karışım toprakla işe başlamalısınız. Hazır aldığınız deniz börülcesini çimlendirerek bahçenizde karışık toprakta yetiştirebilirsiniz.

Deniz Börülcesi Faydaları

Güçlü İyot Kaynağıdır

İyot açısından zengin bölgelerde yetişen deniz börülcesi, guatr hastalığına bitkisel çaredir. Besin değeri yüksek olan deniz börülcesi, kişilerin alması gereken iyot miktarını karşılar. Doğal tuz içeren bu bitki, vücudun tuz dengesini de sağlar. Deniz börülcesi neye iyi gelir sorunuza bir yanıt olarak guatr hastalığına ilaç gibi geleceğini söyleyebiliriz.

Metabolizmayı Hızlandırır

Deniz börülcesinde diüretik etki görülmektedir. Tüketen kişilerin sık sık idrara çıkma isteği uyanır. Diüretik özelliği sayesinde, vücutta fazla olan suyun atılmasını sağlar. Bağırsakların daha aktif çalışmasını da desteklediği için kilo vermek isteyenlerin yüzünü güldürür. Bu etkileri arasında idrar yolu enfeksiyonu da giderilir.

Sindirimi Düzenler

Deniz börülcesi temiz ve iyi şekilde pişirildiğinde sindirim problemlerini anında giderir. Lifli yapısından dolayı durgun olan bağırsaklara canlılık kazandırır. İshal ve kabızlık arasındaki dengeyi kurarak bağırsakların daha düzenli çalışmasına destek olur.

Cilt Hücrelerini Yeniler

Deniz börülcesinde bolca vitamin ve mineral bulunur. Bu vitaminler sayesinde yeni hücrelerin oluşumu hızlanır. Eğer cildinizde bir yara ya da iltihap varsa, hücre yenilenmesinde aktif rol oynayarak bu problemleri giderir. Deniz börülcesi faydaları ile daha genç ve sağlıklı cilde sahip olabilirsiniz.

Karaciğer Enzimlerini Düzenler

Deniz börülcesi karaciğer sağlığı konusunda da güçlüdür. Karaciğerde oluşan iltihabı temizler ve enzimlerin daha sağlıklı şekilde salgılanmasında yardımcı olur.

İlginizi çekebilir → Zihin açıcı hafıza güçlendirici gıdalar neler? En büyük hafıza düşmanı ve dostu besinler! İşte Hafıza güçlendirici takviyeler → TIKLAYINIZ

Deniz Börülcesi Nasıl Ayıklanır, Temizlenir?

Satın aldığınız ya da kendi imkanlarınızla topladığınız deniz börülcesini tüketmeden önce çok iyi şekilde temizlemeniz gerekiyor. Bunun için;

Deniz börülcesinin kalın sap kısmını bıçakla ayırınız.

Bol sudan geçirerek derin bir kaseye alınız.

Kasenin içine bir fincan sirke ekleyerek üzerini su ile doldurunuz.

15 dakika kadar sirkeli suda bekleyen deniz börülcesini yeniden sudan geçirerek yıkayınız.

Tüketime uygun hale gelmesi için iyice yıkanması ve kalın köklerin ayrılması yeterli olmaktadır.

Deniz Börülcesi Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Deniz börülcelerini 20 dakika kaynar suda haşlıyoruz. Haşladıktan sonra kılçıklarını ayıklıyoruz. Ezilmiş sarımsağı, limon suyunu ve yağı ekliyoruz. En az bir saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Domates rendesiyle servis ediyoruz. Afiyet olsun.

Deniz Börülcesinin yanında ne gider?

Deniz börülcesi mahalli olarak balık yemekleri yanında sunulur. Deniz börülcesi neyin yanında yenir? Yanında, bir et veya tavuk yemeği, (mesela tavuk haşlama) ve bir makarna yemeği de yakışacaktır.

İlginizi çekebilir → İbrahim Saraçoğlu'ndan çam kozalak şurubu tarifi: Kaynatmadan kozalak şurubu nasıl yapılır? Kozalak şurubu faydaları ve zararları → TIKLAYINIZ

Deniz Börülcesi Nasıl Pişirilir, Haşlanır?

Yıkayıp temizlediğiniz börülceyi bir tencere içine alınız. Üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakınız. Yaklaşık 15 dakika sonra deniz börülcesi yumuşamış hale gelecektir. Pişen deniz börülcesini hemen buzlu soğuk sudan geçirdiğiniz takdirde, yeşil renginden ödün vermeyecek ve daha canlı hale gelecektir.

Deniz börülcesi hangi yemekle yenir? Deniz börülcesinin yanına ana yemek olarak balık ve bol yeşillikli salata hazırlayabilirsiniz.

Deniz Börülcesi Kalori ve Besin Değeri

Deniz börülcesi besin değeri yüksek faydalı bir bitkidir. İçerdiği vitamin ve mineralleri incelemek istediğinizde listemize göz atabilirsiniz. Şimdi deniz börülcesi kalori tablosuna göz atalım:

Deniz börülcesi kaç kalori?

100 gram deniz börülcesi: 14 kalori

1 porsiyon deniz börülcesi: 126 kalori

Deniz börülcesinde bulunan vitamin ve mineraller:

15,73 gram Karbonhidrat

7,19 gram Protein

3,5 gram Yağ

5,67 gram Lif

0 Kolesterol

118.52 mg Sodyum

475,03 mg Potasyum

40,78 mg Kalsiyum

30,91 A Vitamini

5,45 C Vitamini

2,14 mg Demir

Deniz Börülcesi Nasıl Saklanır?

Buzdolabında: Deniz börülcesini buzdolabı rafında uzun süre saklamak ne yazık ki mümkün değildir. Ömrü çok kısa olabilir. Ağzı kapalı poşet ya da saklama kabında en çok 7 gün muhafaza edebilirsiniz.

Derin Dondurucuda: Deniz börülcesini derin dondurucuda saklamak için kısa bir haşlama işleminden geçirmeniz gerekiyor. Haşlanan börülcenin suyunun tamamen süzüldüğünden emin olunca poşet ya da saklama kabına alarak uzun süre koruyabilirsiniz.

Deniz börülcesi turşusu yapılan ve salamura haliyle tüketilen bir bitkidir. Raf ömrünü uzatmak ve dilediğiniz an tüketmek için salamura yöntemini deneyebilirsiniz. Salamura haliyle dilediğiniz an lezzetine şahit olabilirsiniz.

İlginizi çekebilir → Ev yapımı pire ilacı: Pireden kurtulmanın kesin çözümü! Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır? Isırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor! → TIKLAYINIZ